La victoria inquebrantable de Juan Valladares: un símbolo en el Gatorade Caracas Rock

La vigésima cuarta edición del Gatorade Caracas Rock coronó nuevamente al atleta paralímpico Juan Valladares como el campeón en la categoría de movilidad reducida, una victoria que, según sus propias palabras, es el resultado de un compromiso de vida que va mucho más allá de los 10 kilómetros.

Valladares, un atleta con una trayectoria de 29 años representando a Venezuela, no es ajeno al podio. Su triunfo en el Caracas Rock es una prueba de la tenacidad que lo ha llevado a figurar como uno de los mejores del mundo en su disciplina. Su historia personal es un testimonio de superación: a causa de una secuela de poliomielitis que paralizó su pierna derecha, descubrió el deporte en silla de ruedas a los 18 años, iniciando en el baloncesto y luego pasando al atletismo, donde ha sido parte de la selección nacional desde 2001.

El podio de la determinación

La categoría de movilidad reducida demostró una vez más el alto nivel competitivo y la determinación de los atletas venezolanos. Los tiempos registrados reflejan el esfuerzo en una de las carreras 10K más exigentes del calendario nacional.

Masculino:

1. Juan Valladares con un tiempo de 22 minutos y 20 segundos.

2. Alexis Cabarcas en el segundo lugar con 26:11.

3. Jesús Aguilar en el tercer puesto con 27:38.

Femenino:

1. Yenny Russa lideró la categoría con 38 minutos y 45 segundos.

2. Lorena Córdoba se ubicó en el segundo puesto con 50:33.

3. Soriany Reyes completó el podio con 55:07.

El registro de 22:20 de Valladares es un tiempo excepcional que subraya su dominio, estableciendo una diferencia clara con sus competidores, y reafirmando su perfil de corredor más rápido de la carrera en su modalidad.

La exigencia del Caracas Rock

Gatorade Caracas Rock reunió a unos 12.000 corredores, es un desafío de 10 kilómetros en un circuito de altimetría mixta. El diseño de la carrera, certificada internacionalmente, incluye tramos considerables de subida y bajada.

Estadísticas clave de la ruta 10K:

-Distancia: 10 kilómetros.

-Desnivel (aproximado): Un desnivel neto de 70 metros, con ascensos y descensos filtrados.

-Perfil de terreno: Aproximadamente el 52.5% de la ruta es de bajada y el 36.5% de subida, con tramos llanos. Esta exigencia física requiere una preparación metódica y una gran fuerza, especialmente para los atletas en silla de ruedas, que deben dominar el control en el descenso y la potencia en las pendientes.

El triunfo de Valladares en esta carrera es parte de una preparación anual y de alto nivel. El atleta entrena de enero a enero, un régimen que le permite mantener un estándar competitivo global. Ha participado en importantes maratones internacionales, logrando clasificaciones destacadas, como el 4to lugar en el Maratón de Los Ángeles 2015 y la consecución de la marca mínima (1 hora 34 minutos) para clasificar a Juegos Paralímpicos en el Maratón de Duluth.

Una victoria compartida y un mensaje de vida

Al cruzar la meta, Valladares describió la sensación de la victoria como un sentimiento "muy grato" y un acto de gratitud: "Esta medalla no es solo mía, sino todo de mis padres, de mi familia, de mi hija, de mis entrenadores, de mis amigos... es un equipo grandísimo que conforma mi entorno deportivo".

Finalmente, el mensaje de Juan Valladares tras su triunfo resuena más allá del deporte: es un llamado a la acción para quienes se sienten desanimados. "Mírenme a mí, una persona con discapacidad que no tiene límite en lograr o cumplir sus sueños y seguir siempre adelante. Así que los invito a hacer deporte, a salir de su casa, porque hacer deporte hace vida".

