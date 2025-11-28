Otros Deportes

Esquiador venezolano clasifica a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Con el pase asegurado, Nicolás Claveau se convierte en la primera ficha de la delegación venezolana para Milán-Cortina 2026, donde llevará la bandera tricolor a las pistas de Italia

Por

Eimy Carta
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 04:08 pm
Esquiador venezolano clasifica a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Suscríbete a nuestros canales

Venezuela ha asegurado oficialmente su regreso a la élite de los deportes invernales. El esquiador venezolano Nicolás Claveau selló su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, logrando un hito que pone fin a una ausencia de ocho años del país en la máxima cita de nieve y hielo.

La clasificación se concretó este viernes 28 de noviembre durante la disputa del Mundial de la categoría celebrado en Finlandia.

Rendimiento impecable y marca olímpica

La noticia fue confirmada por el esquiador y entrenador César Baena, quien en declaraciones a El Diario detalló la impresionante actuación de su pupilo. Claveau logró un tiempo de 28:32.3 y un puntaje final de 214.10 puntos de penalización.

Para asegurar su boleto a la justa olímpica, los atletas debían mantener una puntuación por penalidades inferior a los 300 puntos, una marca que Claveau superó con holgura, demostrando su nivel competitivo en el circuito internacional.

Venezuela vuelve a la nieve

El logro de Nicolás Claveau es significativo para el deporte venezolano, pues representa el retorno del país a unos Juegos Olímpicos de Invierno tras no conseguir clasificar a ningún atleta en las ediciones previas de Pyeongchang 2018 y Beijing 2022.

Claveau, quien nació en Venezuela pero reside y compite desde hace años en Canadá, ha combinado su pasión por el esquí con su vida académica y profesional, estudiando Ingeniería en el país norteamericano. Su clasificación es el resultado de un esfuerzo binacional que ahora rinde frutos al máximo nivel deportivo.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Lionel Messi Carreras
Viernes 28 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Otros deportes