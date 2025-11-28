Esquiador venezolano clasifica a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela ha asegurado oficialmente su regreso a la élite de los deportes invernales. El esquiador venezolano Nicolás Claveau selló su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, logrando un hito que pone fin a una ausencia de ocho años del país en la máxima cita de nieve y hielo.

La clasificación se concretó este viernes 28 de noviembre durante la disputa del Mundial de la categoría celebrado en Finlandia.

Rendimiento impecable y marca olímpica

La noticia fue confirmada por el esquiador y entrenador César Baena, quien en declaraciones a El Diario detalló la impresionante actuación de su pupilo. Claveau logró un tiempo de 28:32.3 y un puntaje final de 214.10 puntos de penalización.

Para asegurar su boleto a la justa olímpica, los atletas debían mantener una puntuación por penalidades inferior a los 300 puntos, una marca que Claveau superó con holgura, demostrando su nivel competitivo en el circuito internacional.

Venezuela vuelve a la nieve

El logro de Nicolás Claveau es significativo para el deporte venezolano, pues representa el retorno del país a unos Juegos Olímpicos de Invierno tras no conseguir clasificar a ningún atleta en las ediciones previas de Pyeongchang 2018 y Beijing 2022.

Claveau, quien nació en Venezuela pero reside y compite desde hace años en Canadá, ha combinado su pasión por el esquí con su vida académica y profesional, estudiando Ingeniería en el país norteamericano. Su clasificación es el resultado de un esfuerzo binacional que ahora rinde frutos al máximo nivel deportivo.