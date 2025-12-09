Diez deportistas se pelean el premio “Atleta Meridiano”

Suscríbete a nuestros canales

Año tras años este medio de comunicación hace reconocimiento al mejor deportista venezolano al entregar el premio “Atleta Meridiano”, una distinción única en el país marcada por el prestigio y la historia que posee el Bloque Dearmas y en específico Meridiano como la marca número 1 de deportes.

Luego de días de intensa deliberación se realizó un top 10 de los finalistas para esta edición del 2025. Por el lado del fútbol destacan José Salomón Rondón (Pachuca y Real Oviedo) y Telasco Segovia (Inter de Miami). El beisbol, entre tanto, tiene a Miguel Rojas (Dodgers de Los Ángeles), Robert Suárez (Padres de San Diego), Eugenio Suárez (Cascabeles de Arizona y Marineros de Seattle), Mikel García (Royals de Kansas City) el atletismo también destacó con Yulimar Rojas, Keydomar Vallenilla y Julio Mayora y la lista se cierra con el jinete Junior Alvarado.

Todos estos atletas antes mencionados recogen suficientes méritos para unirse a una selecta lista, que desde el año 1977, reconoce al mejor atleta del país. El ganador de esta edición 2025 se conocerá a finales de esta semana.

El año pasado este premio se lo llevó el beisbolista de los Orioles de Baltimore Anthony Santander.

Los diez nominados

Salomón Rondón: El futbolista es el goleador histórico de la Vinotinto con 48 anotaciones. Destaco en las pasadas eliminatorias mundialistas anotando 6 goles y siendo clave para que Venezuela luchara hasta el último partido por el cupo mundial. Con Pachuca destacó este año con 17 goles y luego se incorporó al Real Oviedo para marcar su regreso a la élite del balompié.

Telasco Segovia: el joven mediocampista tuvo una temporada de ensueño compartiendo en el terreno con Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez y Rodrigo de Paul en el Inter de Miami. Este año ganó la MLS en donde aportó nueve goles y seis asistencias en 36 partidos.

Miguel Rojas. Fue una de las piezas claves para que Los Dodgers de Los Ángeles ganaran la Serie Mundial y así lograr el bicampeonato. Dejó un promedio al bate de .262 y destacó con unas de las mejores defensivas del torneo.

Robert Suárez: El cerrador tuvo una de sus mejores temporadas con 40 juegos salvados. Además de tener 4 victorias y 6 derrotas.

Eugenio Suárez: Tuvo una de las campañas más destacadas con el madero al despachar 49 jonrones repitiendo lo hecho en el 2019. Esta cifra es además la más alta para un venezolano en las Grandes Ligas.

Yulimar Rojas: La múltiple campeona de salto triple regresó a las pistas luego de superar una lesión que la aparto por varios meses de la competencia. Logró este año el bronce en el Mundial de Atletismo que se disputó en Tokio. También ganó el oro en la Liga Nacional de Atletismo en un evento que marcó la vuelta de la triplesaltista al país luego de doce años.

Keydomar Vallenilla: El pesista venezolano Keydomar Vallenilla conquistó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Se proclamó campeón absoluto en el prestigioso Torneo Internacional «Espadas Azules» y además fue oro en levantamiento de pesas continental al coronarse con récord en la división de 89 kg del Campeonato Panamericano de Mayores

Julio Mayora: Julio Mayora ratificó su condición de máximo exponente del continente en el levantamiento de pesas, al coronarse con récord continental en la división de 79 kg del Campeonato Panamericano de Mayores. De igual manera Mayora se colgó el oro y obtuvo su tercer título bolivariano consecutivo al levantar un total de 162 kg en el envión.

Junior Alvarado: el jinete criollo se encuentra entre los 15 primeros jinetes del ranking mundial y el número 1 de los latinoamericanos. Este año se proclamó campeón del Kentucky derby; una de las pruebas más importantes del mundo hípico de los estados Unidos, además de la Belmont Stakes y la Travers Stakes.

Maikel García: El infilder destacó esta temporada con los Reales de Kansas City y se llevó el guante de oro en la Liga Americana.

Ganadores del Atleta Meridiano

1977: Luis “Lumumba” Estaba, boxeador.

1978: Johnny Cecotto, motociclista.

1980: Antonio Armas, besibolista (Atléticos de Oakland).

1982: Luis Leal, beisbolista (Azulejos de Toronto).

1983: Alisson Hennri, judoca medallista de oro y plata de los Juegos Panamericanos.

1985: Oswaldo Guillén, beisbolista (Medias Blancas de Chicago).

1986: Carlos Lavado, motociclista.

1989: Luis Salazar, beisbolista (MVP con Tiburones de La Guaira, Tigres de Detroit).

1990 Premio a los mejores de la década: Antonio Armas, Rafael Vidal, David Concepción, José Nelo, Carlos Lavado, Juan Vicente Tovar, Antonio Esparragosa, Carl Herrera, Andrés Galarraga y Oswaldo Guillén.

1992: Omar Vizquel, beisbolista (Marineros de Seattle).

1993: Wilson Álvarez, beisbolistas (Medias Blancas de Chicago), David Grimán y Leo “torito” Gámez, boxeadores.

1994: Stalin Rivas, futbolista (Minervén de Guayana).

1995: Omar Vizquel (Indios de Cleveland).

1996: Andrés Galarraga, beisbolista (Rockies de Colorado).

1997: Omar Vizquel (Indios de Cleveland).

1998: Omar Vizquel (Indios de Cleveland).

1999: Edgardo Alfonzo, beisbolista (Mets de Nueva York).

2000: Magglio Ordoñez, beisbolista (Medias Blancas de Chicago).

2001: Freddy García, beisbolista (Marineros de Seattle).

2002: Magglio Ordoñez (Medias Blancas de Chicago).

2003: Miguel Cabrera, beisbolista (Marlins de Florida).

2004: Johan Santana, beisbolista (Mellizos de Minnesota).

2005: Francisco Rodríguez, beisbolista (Angelinos de Anaheim).

2006: Johan Santana (Mellizos de Minnesota).

2007: Magglio Ordoñez (Medias Blancas de Chicago).

2008: Francisco Rodríguez (Angelinos de Anaheim).

2009: Félix Hernández, beisbolista (Marineros de Seattle).

2010: Carlos González, beisbolista (Rockies de Colorado).

2011: Miguel Cabrera (Tigres de Detroit).

2012: Miguel Cabrera (Tigres de Detroit).

2013: Miguel Cabrera (Tigres de Detroir).

2014: José Altuve, beisbolista (Astros de Houston).

2015: Salvador Pérez, beisbolista (Reales de Kansas City).

2017: José Altuve, (Astros de Houston).

2018: Ronald Acuña Jr., beisbolista (Bravos de Atlanta).

2019: Yulimar Rojas, salto triple (oro Panamericano y bicamepeona mundial).

2020: Yulimar Rojas (salto triple, Atleta Femenina del Año de la World Athletics )

2021: Yulimar Rojas, (salto triple, Oro JJ.OO Tokio 2020)

2022: José Altuve (Astros de Houston)

2023: Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta)

2024: Anthony Santander (Orioles de Baltimore)