Yulimar Rojas: Atleta Meridiano por dos años consecutivos

La grandeza y Yulimar Rojas se han convertido en sinónimo. La criada en Pozuelos, estado Anzoátegui se ha convertido en la deportista venezolana mejor valorada de los últimos tiempos y luego de ganar, nuevamente, el premio Atleta Meridano expuso su 2020 y dio pinceladas de lo que será el 2021, año en el que esperar coronarse como campeona olímpica del salto triple.

“Me voy del país con un impulso muy grande por ganar este premio”, comentó Yulimar Rojas en el programa Se Habla Deporte de Meridiano Televisión. La criolla que en 2019 se convirtió en la primera mujer en ganar el premio Atleta Meridiano repitió en este 2020 y se metió en la selecta lista de deportistas que han ganado el premio en más de una ocasión.

Esa lista tiene a Omar Vizquel y Miguel Cabrera como los más ganadores con cuatro premios cada uno; sigue Magllio Ordoñez con tres y después aparecen con dos, el motociclista Carlos Lavado, y los beisbolistas Johan Santana, José Altuve, Andrés Galarraga, Francisco Rodríguez, Antonio Armas y Oswaldo Guillén. Ahora se suma la caraqueña criada en Anzoátegui.

“Fue una emoción gigante, mi familia hizo un complot para darme la noticia”, dijo Rojas con su candidez característica y una personalidad que la hecho ganarse el cariño del mundo. “Para mi era un honor recibirlo en persona. No me esperaba la noticia, me sorprendió mucho. Estar con grandes deportistas como Omar Vizquel y Miguel Cabrera, que los admiro mucho y espero poder igualar su trayectoria deportiva”.

El 2020 ha sido un año complicado para todo el mundo, pero a nivel deportivo la situación fue mucho más complicada. En el atletismo la temporada bajo techo se realizó de manera normal, pero el outdoor tuvo pocas competencias durante el accidentado año.

Récord. En esas contiendas, Rojas logró un récord mundial bajo techo y al aire libre se consagró en la Liga Diamante. “El 2020 ha sido un año lleno de muchas emociones y mucha incertidumbre. Mi entrenador y yo solo hemos estado esperando lo que salga”, dijo “La Reina”.

“Ha sido un año de crecimiento, con un récord del mundo. Este es el año que más emoción he sentido en mi carrera”, aseveró la campeonato que este año tenía dos grandes eventos: el mundial bajo techo de Nainjing y los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero la pandemia del COVID-19 postergó sus planes.

“Este año venía como un avión para ganar los Juegos Olímpicos. La pandemia fue un golpe duro”, comentó Rojas que viajará pronto a suelo español para poder continuar con su carrera profesional junto a su entrenador, el campeón olímpico cubano Iván Pedroso.

Mantiene la sencillez. Ver a Yulimar Rojas dentro y fuera de la pista es un espectáculo. La venezolana siempre muestra su alegría dentro de la competencia y fuera de ella mantiene esa calidez que la impulsa aún más como atleta y ser humano.

“Hace cuatro años era una atleta novata, me daba a conocer. Me siento como una atleta más, aún con espacio para aprender, madurar, a pesar de lo que hecho soy la misma de siempre”, dijo entre risas una mujer que con, apenas, 25 años de edad se ha convertido en referencia de su deporte a nivel mundial.

“Soy una persona que se pone metas y logros, cada vez que consigo algo me llena el dar felicidad no solo a mi, si no al país”, lo que muestra que Rojas no piensa en lo individual, sino en lo colectivo y en brindar alegría y felicidad a la sociedad con sus triunfos.

Rojas nunca olvida sus raíces y para ella cada vez que visita Venezuela es una oportunidad para disfrutar de su gente y todo lo que puede brindarle la tierra que la vio nacer. “Siempre extrañas a tu gente, a tu país. Ha sido un reto que me propuse en 2015 para irme a España y buscar otra vida deportiva, pero he crecido mucho. Amo mi país, cada vez que estoy aquí me llena de felicidad, comer la comida de mi mamá”.

A Yulimar aún le queda un trofeo que ganar durante este 2020. El cinco de diciembre, World Athletics premiará a la mejor atleta del año y la criolla es una de las cinco finalistas para llevarse el galardón.

