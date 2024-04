¡El consentido! ¿Cuál es la fijación por crear cinturones para las peleas del Canelo Álvarez?

Después de muchas polémicas y rumores, se acerca el ansiado combate del mexicano Saúl "Canelo" Álvarez el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. El imponente púgil se estará midiendo a su compatriota Jaime Munguía, quien buscará arrebatarle los cuatro cinturones que ostenta el campeón absoluto del peso supermediano.

El tapatío Álvarez de 33 años, tiene un par de años peleando en las 164 libras, siendo monarca de las cuatro fajas mundiales: Asociación Mundial de Boxeo (AMB); Concejo Mundial de Boxeo (CMB); Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Incluso, el Canelo es portador del título honorífico de la popular revista especializada, The Ring, la cual lo reconoce como el monarca lineal de la categoría.

En este sentido, las distinciones aparte de los organismos que rigen el boxeo, generan un entorno de dudas para los fanáticos. Pero, existe una particularidad, Saúl Canelo Álvarez es de los boxeadores que más distinciones aparte de estas recibe, o que son creadas previo a sus combates.

¿Cinturones con preferencias?

Son ya muchos enredos que los organismos provocan con tantos campeonatos. Pero todavía hay más: los cinturones conmemorativos que lanza el CMB prácticamente en cada pelea de Saúl Álvarez. Estos han sido muy recurrentes, de hecho, para el pleito de entre dos semanas contra el joven Munguía, el ente boxístico anunció que el vencedor se llevaría la faja "Tamaulipas", un colorido cinturón elaborado por la casa artística Haeberli Piel Artesanía Tamaulipeca.

El cinturón Tamaulipas es una creación por artesanos de esta región mexicana / CMB

Esta no es la primera vez que alguno de las instituciones mundiales del boxeo crean un cinto honorífico en las vísperas de las refriegas del tapatío Canelo Álvarez. Lo hicieron con Jermell Charlo, John Ryder, Gennady Golovkin, Caleb Plant y Billy Joe Saunders. Para el choque contra Munguía, serán seis los cinturones conmemorativos en un lapso de tres años.

Hasta 2021, antes de la pelea con Saunders, el CMB había hecho nueve fajas especiales. La tendencia no ha sido aplicada a otros peleadores mexicanos, pero sí con Tyson Fury. El campeón mundial inglés de peso completo recibió el Cinturón de la Unión en 2022 tras vencer a Dillian Whyte.

Recuento de los cinturones en peleas del Canelo Álvarez

En 2022, cuando Álvarez peleó con el ruso Bivol, el CMB no otorgó un cinturón conmemorativo, pero sí lo hizo la AMB, por la celebración de sus 100 años. El mexicano perdió aquella pelea, pero de todos modos, un año más tarde, tras vencer a John Ryder, la AMB le entregó su propia versión.

La idea parece seguir un patrón: que Álvarez porte la mayor cantidad de cinturones posibles. Eso acarrea fácilmente a la confusión, sobre todo a los aficionados que no están empapados de la valía de cada título y cómo son distribuidos por los organizadores.

Ya hay muchos campeonatos como para generar un nivel mayor de confusión. Respecto a los tradicionales, no hay mucho que cambiar: los cuatro organismos tienen la potestad de nombrar campeones del mundo. Incluso hay algunos más, como la IBO, que también lo intentan, pero no cuentan con el reconocimiento unánime. No es todo, porque todavía se esfuerzan más con los interinatos, en todos los organismos, y con los títulos regulares y supercampeonatos, en el caso de la AMB.

¿Cuántos campeones pueden existir en una división?

Ese es otro tema: la AMB podía llegar a tener hasta a tres campeones para una misma división —lo ha limitado en los últimos años—. Ahora el máximo son dos. Canelo es supercampeón de ese organismo, pero David Morrell es el campeón regular.

En teoría, en algún momento deberían enfrentarse para dejar a un solo monarca. Lo mismo pasa con el CMB: Álvarez es el campeón estándar, y David Benavidez, el campeón interino. No tiene sentido que exista un interinato porque esa condición surge cuando el campeón estándar está lesionado o se movió de división, pero volverá.

Canelo tiene dos años sin cambiar de categoría y no se ha lesionado: tendría que defender su título ante Benavidez. También hay dos campeones AMB en peso welter y superligero.

Previo a ese esperado combate entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía, todo esto entorno de los cinturones conmemorativos se abre un intenso debate del ¿Por qué su creación? y sí hay un tema de preferencias al momento de las peleas para el imponente peleador oriundo de Guadalajara, México.