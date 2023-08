Estos son todos los títulos mundiales conseguidos por Yulimar Rojas desde el 2016

El legado de Yulimar Rojas se sigue agigantando cada vez más. La tres veces campeona del Mundo al aire libre consiguió su cuarto título consecutivo en el Mundial de Atletismo de Budapest 2023 y se consagró como la reina indiscutible del triple salto. Con un último salto de 15.08 metros, Rojas se aseguró su lugar en los libros de la historia del atletismo mundial.

No obstante, la venezolana no lo tuvo nada fácil para conseguir su cuarto título mundial en la capital de Hungría. Tres de los seis saltos de la atleta fueron invalidados por los jueces de línea, mientras que su segundo y tercer salto no superaron la marca de los 14.33 metros, situación que la dejaba fuera del podio.

En un final merecedor de película, Yulimar emprendió vuelo en el último intento del Mundial y registró una marca de 15.08 metros, suficiente para quedarse con el primer lugar del certamen.

Esta no es solo una victoria más para Yulimar. Con esta victoria de 15.08 metros consolida su cuarto título mundial consecutivo al aire libre tras consagrarse en Londres 2017 (14.91 metros), en Doha 2019 (15.37 metros) y en Augene 2022 (15.47 metros).

Asimismo, la atleta venezolana también cuenta con tres títulos mundiales bajo techo. El primer de ellos conseguido en Portland, Estados Unidos, en 2016 con un salto de 14.41 metros, seguido del Mundial de Birmingham 2018 con un salto de 14.63 metros y el conseguido en Serbia en el 2022, con una marca histórica de 15.74 metros.

Yulimar también es la actual poseedora de la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en la que realizó un saltó histórico de 15.67 metros, marca que la bastó para registrar el entonces récord mundial en triple salto.

Rojas se encuentra preparada para participar en el próximo gran evento de su carrera, los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que buscará defender su corona y conseguir su segunda presea dorada en Juegos Olímpicos.