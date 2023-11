Mi más sentido pésame y un nuevo comienzo

Recientemente se celebraron los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde lamentablemente el voleibol venezolano no tuvo participación por razones que ya conocemos, razones que las he dejado ver en las columnas anteriores, si no las has leído, te invito a hacerlo mi estimado lector.

En víspera de los juegos más importantes del continente americano, se nos fue a otro plano la presidenta de la Federación Venezolana de Voleibol, Judith Rodríguez, quien además ejercía la segunda vicepresidencia de la Confederación Sudamericana. El día que partió al cielo, 4 de noviembre, se iban a efectuar las finales panamericanas del voleibol masculino, por tal motivo, el comité organizador celebró un minuto de silencio en las definiciones de las medallas, hecho que fue evidenciado por más de doce mil personas en el Arena Parque O'Higgins, por cierto Brasil se alzó con la medalla de oro, Argentina con la de plata y Colombia gana por primera vez una presea panamericana (Bronce).

No ha pasado ni una semana de la partida de Judith y ya han llegado mensajes de supuestas guerras internas por el poder de la FVV, aunque lo único cierto es que Nelson Dellimore, vicepresidente de la federación, ya asumió el mandato como presidente, tal cual reza en los estatutos de la FVV ante una falta absoluta del presidente.

Me da mucha alegría que Nelson Dellimore asuma un cargo tan importante para el voleibol venezolano, si bien es sabido de las diferencias que en lo personal tenía con Judith, también se sabe de la cercanía que tengo con Dellimore, ya que con él compartí en todos mis viajes con la selección alrededor de cuatro continentes, además de ser una persona totalmente abierta a nuevos cambios.

Por privado le he dejado saber a Nelson que cuenta con todo mi apoyo para este nuevo reto, ya que se sabe que hay varias personas que desean ser presidente de la Federación Venezolana de Voleibol de manera expedita, sin antes pasar por una asociación como debería ser, aunque los estatutos actuales no se los impidan, así que públicamente Nelson cuentas con mi apoyo para este camino que llega tras una despedida dolorosa.

Seguramente debí comenzar con este párrafo, aunque preferí dejarlo de último para expresar mi profundo dolor por la partida de una dirigente, que a pesar de todos sus errores, no se dejó doblegar por nadie. Judith nunca se quedaba callada y mucho menos andaba con medias tintas, te llevaste la promesa de que yo conociera la sede de la FIVB pero sé que algún día lo haré y me recordaré de ti. Estés donde estés, mi más sentido pésame profe y espero que este nuevo comienzo que encaminará Nelson Dellimore esté lleno de mucho éxito.

MEDALLA DE ORO EN EUROPA

Daniela Villasmil Alemán es una venezolana que ganó la medalla de oro en el Campeonato Europeo de IBJJF (para que se entienda es uno de los tres eventos más importantes del calendario del mundo del Jiu Jitsu), Daniela participó en la modalidad de NOGI (sin kimono) en la categoría adulto -66kg, le ganó a una campeona nacional de Italia y también a una experimentada polaca. Daniela se convirtió en la primera venezolana en conseguir este campeonato.

No es una medalla panamericana pero quise resaltar el logro de esta compatriota que viajó hasta Roma para conseguir la presea dorada, si desean saber más de ella próximamente competirá en Caracas, síguela en instagram como @danielavaleman