El “chinazo” de Piqué

36 años han sido suficientes para que la vida de Gerard Piqué, se asemeje a la trama de una telenovela no tan “rosa”, pero si llena de interesantes y pintorescos episodios. Y es que el oriundo de Barcelona, España, desde que ingresó a las canchas como integrante en las categorías inferiores del F.C. Barcelona, siendo, apenas un niño, se convirtió en “caldo de cultivo” para el cotilleo deportivo.

El nombre del imberbe jugador rodó “de boca en boca”. Ya de adolescente, con la habilidad y el aprendizaje para manejar la prematura fama que adquirió, no solo se adaptó a las diferentes posiciones que le exigía el campo. También aprendió a lidiar con los medios, donde dedicaban amplio espacio a sus logros futbolísticos, mientras que la “prensa del corazón” mostraba interés por esa figura defensiva que iba más allá de impedir que el equipo contendor se anotara un gol.

El central del Barcelona fue obteniendo una popularidad que nunca imaginó. Y aunque su nivel como futbolista no llegó a calzar los puntos de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, por mencionar a dos de sus -no menos célebres- contemporáneos, las hazañas personales de Piqué granjearon el centimetraje que, con la velocidad de un rayo, atravesó las fronteras hispanas. De lo citadino pasó a lo global. Y eso no es debatible.

Con sus 1. 94 centímetros de estatura y los millones reventando su cuenta bancaria, era de esperarse que Piqué fuera visto “con buenos ojos” por el conglomerado femenino que seguía sus pasos. Aunque llama la atención que siendo el “buen partido” para muchas, su expediente amoroso no contiene tantas páginas como pudiera pensarse.

Conquistas fugaces, hubo muchas, sin embargo, fue en 2009 que tuvo su primer romance mediático, con una joven llamada Nuria Tomás, quien se dedicaba a los negocios del jamón. Eso sí, no era la primera vez que la chica intrigaba a la prensa, pues tiempo atrás tuvo un flirt con el piloto de motociclismo Jorge Lorenzo.

Hasta 2010 duró el entusiasmo de ambos. Ese mismo año el panorama de Piqué se vio encandilado ante la presencia arrebatadora de Shakira. Tanto ella como él, tenían pareja: La cantante salía con Antonio de la Rúa y el futbolista catalán veía agonizar su noviazgo con Nuria Tomás. La artista colombiana se metía cada día más en la vida del hombre, que, a la postre se convertiría, en el padre de sus dos hijos.

Shakira y Piqué fueron el binomio más sonado de 2010. Ese año, el cacareado romance se tambaleó por la difusion de una foto que colocaba al deportista en “El ojo del huracán” y ponía en tela de juicio su orientación sexual. La imagen mostraba a Zlatan Ibrahimovic y Gerad Piqué, dentro de un estacionamiento, en una situación aparentemente comprometedora.

Enseguida Piqué respondió a “los dimes y diretes”. "Ibrahimovic es mi novio", dijo a manera de guasa. Y explicó: "Yo acababa de sacar mi autobiografía y él se acercó para felicitarme. Soy una persona táctil, muy cariñosa, y el fotógrafo tomó la foto", detalló para la revista Four. Quedó la duda.

El 4 de junio de 2022 se conoció que el concubinato de Shakira y Piqué se había ido por un despeñadero. Y de todo ese entramado, los medios han gastado galones de tinta. Mientras que Clara Chía, la causante directa del rompimiento, se pregunta:”¿Y el anillo pa cuándo?”.

Ahora surgen, otra vez, las dudas sobre las preferencias sexuales de Piqué. El equipo del programa “Amor y fuego” (Youtube) detonó otra bomba, al asegurar que hay un nuevo infiltrado: Un joven chef de unos 25 años que vive en su casa. Hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento del ex deportista, mientras que la prensa internacional insiste en que “a Piqué le gusta de todo. Pica aquí y pica allá”. Y Clara Chía esperando la roca.