Lorenzo Cedrola consigue su hit 200 en la LVBP

Los Tigres de Aragua se enfrentan este martes a los Leones del Caracas en el Estadio Monumental de Caracas 'Simón Bolívar' de La Rinconada, donde vencen los melenudos por seis carreras a uno.

Durante este compromiso, se produjo una jugada histórica que tuvo como protagonista a Lorenzo Cedrola, quien, en su primer turno, conectaría un sencillo tras un roletazo entre primera y segunda base.

Este sería su hit número 200 en su carrera en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional tras cinco años de experiencia en el torneo invernal en Venezuela, donde ha militado tanto con Tiburones de La Guaira como en Tigres de Aragua.

5 años, 200 hits

'La Hormiga Atómica' debutó en el beisbol venezolano en el año 2020, bateando para .314 en 70 turnos. Su temporada más productiva, en cambio, fue la pasada, siendo esta la primera con los bengalíes.

En 2024, jugó 50 compromisos de temporada regular en los que pegó 83 imparables y tuvo .395 de promedio de bateo, además de cuatro cuadrangulares y 33 carreras impulsadas, siendo campeón bate de dicha edición.