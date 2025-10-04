GP de Singapur: George Russell sorprende con la pole position e iguala a esta leyenda de la Fórmula 1

Suscríbete a nuestros canales

El piloto George Russell dio una campanada este sábado 4 de octubre en el circuito callejero de Marina Bay, sede del Gran Premio de Singapur, décimo octava fecha del Mundial de Fórmula 1. El piloto del equipo Mercedes logra la segunda pole position de la temporada y la primera en este trazado.

La última pole position de Russell fue en Canadá. Además, el piloto inglés que se ubica cuarto en el campeonato de pilotos, llegó a siete poles en la Fórmula 1, todas con la escudería Mercedes, que además sumó su laurel 143 en este renglón.

Russell iguala a una leyenda

Pero su buen desempeño en las calles de Singapur, lo llevó a igualar a una leyenda de la Fórmula 1, nada más y nada menos que al cinco veces campeón del mundo, Juan Manuel Fangio, quien logró también siete poles con Mercedes en la década de 1950.

Ahora Russell está por detrás del finlandés, Valteri Bottas, quien es el tercer con más pole position dentro de la escudería alemana. Ahora, Russeul tiene una gran oportunidad de lograr el triunfo en Singapur, ya que nueve de 15 carreras que se han disputado, quien sale del primer puesto de la grilla ha ganado el Gran Premio.

Los contendientes al título

Por su parte, Max Verstappen que terminó segundo, mostró su molestia en la comunicaciones de la radio por no poder lograr la pole. Aunque el campeón vigente del mundo tiene la oportunidad de darle otro gran recorte a Oscar Piastri en la clasificación, este último terminó tercero, mientras que Lando Norris, no tuvo afinado entre los muros y finalizó en la quinta plaza.

Así queda la grilla de salida para el Gran premio de Singapur, aunque todos los pilotos desde el puesto 14 hacia abajo se moverán dos posiciones debido a la descalificación de los pilotos de la escudería Williams, Carlos Sainz y Alex Albon.