Alex Márquez lo tiene claro y quiere "crecer como piloto"

Viernes 19| 9:47 am





El español Alex Márquez será uno de los dos pilotos, junto al japonés Takaaki Nakagami, que integrará la escudería italiana que dirige Lucio Cecchinello y que contará con las motos Honda RC 213 V de fábrica, y tiene claro que su principal objetivo para la temporada 2021 será "crecer como piloto".



Durante la presentación del LCR Racing, realizada en las instalaciones del Teatro de Cervera (Lérida), Alex Márquez no negó que tiene "un duro trabajo por delante, pero es parte de nuestro trabajo y estos momentos duros son los que luego hacen que sean más especiales los buenos resultados, los podios, te hacen más fuerte", ha asegurado el pequeño de los hermanos Márquez durante la presentación de su nuevo equipo LCR Racing.



Sin dudar, Alex Márquez ha destacado que "el objetivo es claro, primero crecer como piloto y luego conseguir resultados, intentar repetir los del año pasado, conseguir podios y crecer en el campeonato".



Alex Márquez llega a un equipo que tiene una amplia y eficiente trayectoria deportiva pues el LCR Racing ha logrado 85 podios -24 victorias- en 125 c.c., 250 c.c., MotoGP y MotoE y su máximo responsable espera que "sean más con este nuevo proyecto junto a Alex Márquez".



"Tenemos todos los ingredientes para conseguir buenos objetivos, pues tenemos un piloto con talento, un equipo técnico muy cualificado y el apoyo de Honda con una moto de fábrica", destacó durante la presentación Lucio Cecchinello.



Alex Márquez pasa del equipo oficial de Honda, el Repsol Honda en el que corrió la pasada temporada y en el que también se encuentra su hermano Marc Márquez a la escudería satélite del fabricante austríaco, pero reconoce sobre el cambio que "al final es difícil decir las diferencias porque es la misma moto en un sitio que en otro, quizás radique en el hecho de poder trabajar más en un segundo plano, en un equipo donde la presión es menor".



"Eso aporta más tranquilidad, ya que con un equipo más pequeño también existe un contacto más directo y más familiar, con mucha comunicación, como a mi me gusta", destaca Alex Márquez.



Si bien reconoce que entre las desventajas está que "no es un equipo oficial, que también es muy bonito, pero no tiene porqué aportar beneficios de entrada. Mi llegada al Repsol Honda no fue algo natural y creo que es importante seguir quemando etapas, decidí decir que sí a esta oportunidad porque podía crecer mucho más como piloto", aseguró Alex Márquez.



El pequeño de los hermanos Márquez no descartó ningún resultado pues "si se ha demostrado algo este año pasado es que nada es imposible en MotoGP, con los nuevos neumáticos y con todo lo diferente que es".



"Es difícil, pero a base de trabajo se puede conseguir todo, no es algo que me obsesione, si tiene que llegar llegará, lo que me obsesiona es trabajar bien y seguir con la evolución que se vio en la segunda parte de la pasada temporada. Estar entre los siete o cinco primeros sería un buen rendimiento y resultados", recalcó Alex Márquez durante la presentación del equipo.



Al ser preguntado por el regreso de su hermano, aunque no le gusta hablar, reconoció que "hay que ver cómo vuelve Marc, habrá que ver en que condiciones vuelve, pero es pronto para hablar y si los rivales lo citan como favorito es por meter presión. Favoritos son todos los que están en la parrilla de salida y quienes están más preparados para luchar por el título se verá rápido en las primeras carreras".



"Ya hay que quitarse la pegatina de debutante, no hemos ido a algunos circuitos, pero tenemos un año de rodaje con la moto, el pasado no fue un año real por decirlo de alguna manera, pero hay que seguir quemando etapas y ojalá se cumpla el calendario de este año y podamos aprender en diferentes circuitos para ver como se evoluciona", explica Alex Márquez.



El nuevo piloto del equipo LCR Racing reconoció que uno de sus puntos débiles son las clasificaciones oficiales pues "si fallas en las clasificaciones luego falta esa regularidad en la carrera y es por eso que no hemos hecho las cosas del todo bien, es lo que nos ha perjudicado ya que no hacerlo bien en las clasificaciones hace que pierdas esos ocho segundos al principio de las carreras que es imposible recuperarlo después".



"La Honda es una moto que a una vuelta es un pelín crítica y espero que este año con pequeñas mejoras que traerá Honda gane un poco y yo también pueda dar un paso adelante en ese sentido", explica al respecto Alex Márquez, quien recuerda que "al final dejo de ser un debutante, pero también es verdad que hay que seguir quemando muchas etapas". EFE