Viñales y Sabatucci representantes de la nueva escuadra Viñales Racing

Moto GP

Miércoles 17| 8:47 am





El italiano Kevin Sabatucci y el español Dean Berta Viñales serán los representantes del nuevo equipo Viñales Racing Team que disputará el campeonato del mundo de Supersport 300 de 2021, con el apoyo de Yamaha Motor Europe.



El equipo español, creado por Ángel Viñales, padre del piloto de MotoGP Maverick Viñales, disputará la competición con sendas Yamaha R3 con el compromiso de ayudar a jóvenes pilotos en sus primeros pasos en la competición.



Sabatucci, de 21 años, ya corrió el campeonato WorldSSP300 de 2019 y consiguió un podio en su debut en Imola, pilotando una moto muy parecida a la actual y su primera victoria llegó en Donington Park en 2019.



En el caso de Viñales, primo de Maverick, esta es su primera incursión en el WorldSSP300, después de disputar la European Talent Cup en 2019 y 2020, donde obtuvo un decimotercero como mejor resultado el año pasado en Estoril.



El español, de apenas 15 años cuando se inicie la temporada, ya ha impresionado en los campeonatos nacionales españoles durante su carrera júnior hasta ahora.



"El equipo se puso en contacto conmigo en diciembre y no tardamos en acordar todo. Confían en mi potencial y eso es todo lo que necesitaba saber antes de empezar pues sabía que Ángel Viñales quería construir un buen proyecto y creo que tenemos un buen punto de partida", afirma Sabatucci en la nota de prensa del equipo.



"Prefiero no tener ningún objetivo específico para mí o para el equipo, sólo centrarme en mí mismo y estar en la mejor forma posible para empezar la temporada y mi único objetivo es dar lo mejor de mí, construir una buena relación con el equipo y luego ya veremos lo que pasa", reconoce el piloto italiano.



Dean Berta Viñales reconoce que tiene la oportunidad de estar en el equipo y por ello está "muy contento y con ganas de empezar cuanto antes, por eso estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado el equipo de participar en el campeonato WorldSSP300".



"Estoy seguro de que juntos haremos un buen trabajo y por eso estoy deseando empezar a trabajar con el equipo y con mi compañero de equipo", recalcó Viñales.



El máximo responsable del equipo, Ángel Viñales, explica que para el equipo "necesitábamos un piloto con la experiencia que nos falta en el resto de este campeonato para poder adaptarnos más fácilmente y Kevin es sin duda un ganador nato, un piloto comprometido y trabajador".



"Espero que se sienta realmente feliz con el equipo y que pueda sacar todo su potencial en la pista y por otra parte es un orgullo poder contar con Dean, quiero que aprenda, que se divierta, que evolucione y que trabaje duro para celebrar juntos todos los éxitos que sin duda cosechará", señaló Ángel Viñales.



"Conseguir el apoyo de Yamaha significa todo para mí y para el equipo pues es nuestro primer año en el paddock de WorldSBK y que nos den esta oportunidad es más que un sueño hecho realidad, estamos muy contentos y emocionados por ello", recalcó Viñales. EFE