Viñales: "han sido dos días perfectos en la oficina"

Moto GP

Sábado 12| 11:37 am





El español Maverick Viñales , autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de San Marino de MotoGP en el circuito de Misano Adriático, ha asegurado al término de la jornada que para él "han sido dos días perfectos en la oficina de trabajo".



"Todo el equipo ha realizado un gran trabajo y nos hemos encontrado muy bien en todos los entrenamientos desde los primeros libres y el tiempo en la clasificación ha sido espectacular y resulta muy motivador poder ir siempre más rápido, por lo que lo hemos cuadrado todo, así que perfecto", explicó el piloto de Yamaha.



"Al final sabemos el potencial que tenemos y sólo hay que entenderlo y exprimirlo, ahora vamos día a día y tenemos que disfrutar de esto y mañana ya veremos, pues al final hay que dar cada día el máximo y disfrutar del momento presente", resaltó.



"En Austria también estaba muy fuerte en la segunda carrera y no salí en primera línea por un error, pero también estaba fuerte, y creo que tenemos un buen nivel y hay que continuar así pues hay que pulir cosas pero sin hacer grandes cambios y creo que el equipo lo está gestionando todo muy bien", manifestó el piloto de Yamaha.



En cuanto a la carrera, Maverick Viñales, que dijo no tener clara la elección de neumáticos, no se quiso "mojar" pues "al final los neumáticos van a contar mucho y de lo que se trata es de disfrutar al máximo en la carrera, dar el máximo y que pase lo que tenga que pasar".



"Tanto las Yamaha como las Suzuki están muy fuertes y la verdad es que no sé quienes pueden ser los más fuertes, pueden pasar muchas cosas, puede pasar de todo, así que ya veremos", señaló Viñales. EFE