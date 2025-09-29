Guardians: La remontada del siglo en la que de verdad apostaron por ellos

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de los Guardians de Cleveland puede tener varios calificativos, dependiente del punto de la temporada en el que se le vea. Aunque ya con mucha agua por debajo del puente, los escuderos se coronaron como campeones de la División Central de la Liga Americana, en esta temporada para los dirigidos por Stephen Vogt pasó de todo menos una temporada de estabilidad y victorias cómodas.

Desde un escándalo de apuestas, problemas con jugadores y cuerpo técnico, pasando por varias lesiones y con un rival que comenzó con una ventaja muy cómoda, el equipo de Cleveland logró sobreponerse para conquistar su pase a la postemporada del 2025. Luego de un inicio con altas y bajas, los Guardians recibieron el primer golpe, cuándo dos de sus lanzadores fueron suspendidos.

Dos jugadores de los Guardians suspendidos por sospechas de apuestas

Justo a mitad de la temporada, el lanzador Luis L. Ortiz fue suspendido por supuesto amaño por causa de apuestas deportivas.

Ya el 28 de julio, el cerrador estrella Emmanuel Clase también fue suspendido por la misma investigación de apuestas deportivas.

¿Cuándo todo cambió para los Guardians?

El as de los Guardians, Tanner Bibee, protagonizó un enfrentamiento con el manager Stephen Vogt.

Para el 8 de julio, los Guardians estaban a 15.5 juegos y medio de la punta de la División.

En un meeting liderado por el receptor Austin Hedges, los jugadores discutieron la situación y llegaron a la conclusión de que como equipo iban a tratar de conseguir el objetivo de clasificar a la postemporada. Y lo consiguieron. Para el 5 de septiembre, estaban con récord de 70-70 y jugando para .500. Desde ese momento, se enracharon para colocar un récord de 17-4 para remontar la División y ponerse a tiro de los Tigers de Detroit.

El golpe definitivo contra los Tigers

En un juego apasionante, empataron la punta y derrotaron al ace de Detroit, Tarik Skubal.

Para el 4 de septiembre, tenían 2.9% de chances de alcanzar un cupo en la postemporada. El 28 de septiembre, ya tenían su boleto a la fiesta de octubre.

El venezolano que les dio el título de División

En el último día de la temporada regular 2025, el 28 de octubre del 2025, los Guardians aprovecharon la derrota de los Tigers y con un jonrón épico del venezolano Brayan Rocchio ganaron la División Central de la Liga Americana ante Detroit.