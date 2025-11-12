Luis Sáez no estará presente en el “Championship Meet” de Gulfstream Park por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Luis Sáez, uno de los jinetes que hace campaña en los principales óvalos de Estados Unidos, monta actualmente en el hipódromo de Churchill Downs. El panameño atiende sus compromisos con una agenda robusta.

Sáez, conocido por su precisión y agresividad en la recta final, confirma su estatus como uno de los látigos más cotizados del circuito. .

Luis Sáez: No dirá presente Championship Meet Gulfstream Park

Este miércoles 12 de noviembre, se pudo conocer a través de un post publicado por la cuenta de red social X de Alberto Ettedgui acerca de la información que el estelar jockey no asistirá al Champioship Meet, a comenzarse el día jueves 27 de este mes en el Hipódromo de Gulfstream Park, en Hallandale Beach, Florida, Estados Unidos.

El panameño, quien se considera uno de los mejores jinetes en el Championship Meet de Florida durante mucho tiempo, no dirá presente en esta temporada en el hipódromo de la costa sur de Florida.

Su ausencia garantiza una lucha más intensa por la cima entre los látigos estelares que sí compiten en el llamado "Meeting de Campeones".

La razón principal es que Sáez tendrá compromisos de montas para el meeting de Oaklawn Park, que se iniciará el día viernes 12 de diciembre.

Campaña: Luis Sáez Montas Churchill Downs

Sáez lleva un total de 211 victorias en lo que va de la presente temporada y 3.842 triunfos de por vida en la Unión Americana.

Para este miércoles 12 de noviembre, Sáez cumple con un total de cinco montas en el óvalo de Kentucky y para los días jueves, viernes, sábado y domingo, tendrá un total de 32 montas.