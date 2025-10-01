Lamentable noticia: Hijo del exjinete venezolano Gustavo Ávila fallece este lunes

Suscríbete a nuestros canales

Una lamentable noticia embarga en este momento a la familia Ávila por el sensible fallecimiento de Gustavo Ávila Jr., hijo del reconocido exjinete venezolano Don Gustavo Ávila.

El hecho ocurrió este lunes 29 de septiembre y se pudo conocer que el motivo del fallecimiento de Gustavo Ávila Jr., fue a causa de un cáncer de páncreas.

Gustavo Ávila Jr: Reacciones cuenta de red social X

Algunas personalidades del gremio hípico reaccionaron este martes 30 de septiembre, a través de la red social X acerca de la dolorosa muerte del hijo del señor Gustavo Ávila.

“Mis más sentidas condolencias a mi amigo @gustavoavilacom por el fallecimiento de su hijo Gustavo Ávila JR, extensivo a toda tu familia en este difícil momento, paz a Su alma @TiliqueMartinez” escribió Atilio Martínez en cuenta de X.

“Queremos hacer nuestras sinceras condolencias y sentido pésame a GUSTAVO ÁVILA @gustavoavilacom así como a toda su familia, ante el fallecimiento de su hijo, Gustavo (Gusy) Ávila Jr…Que descanse en Paz en la Gloria de Dios y nuestras palabras de consuelo y ánimo para todos en este momento”, escribió Agente 305 en su cuenta de X.

Desde la familia de Gaceta Hípica y Meridiano enviamos nuestras sinceras palabras de condolencias al señor Gustavo Ávila y a toda su familia por el dolor que embarga por la sensible partida física de Gustavo Ávila Jr.

Que brille para él y la luz perpetua. Paz a su alma.