Juan Vicente Tovar dejó su marca en el Clásico Julián Abdalá para potras

La Gala Hípica de Caracas se correrá este domingo, y una de las pruebas clásicas será la edición 35 del Clásico Julián Abdalá G3 para potras de dos años en distancia de 1.100 metros y comenzará la segunda parte de la campaña para las dosañeras que comienzan sus carreras como purasangres.

Juan Vicente Tovar es el más ganador del clásico

A lo largo de la historia del Clásico Julián Abdalá en el óvalo de Coche, hay que mencionar que el recordado campeón Juan Vicente Tovar es el máximo ganador con cuatro triunfos conseguidos en la década de los años 80.

Los triunfos de Tovar fueron tres de manera seguida en las temporadas de 1986, 1987 y 1988 con los ejemplares Miss Vereda, Clochard y Bolinge respectivamente para los entrenadores Pedro Materán, Millard Ziadie y Daniel Pérez y último en 1995 triunfaría con Enomao del trainer Fernando Parilli Araujo.

Por su parte, varios entrenadores con dos triunfos cada uno son los más ganadores y son Iván Calixto, Riccardo D’Angelo Abraham Campos, Gustavo Delgado.

Cabe mencionar que esta prueba es una de las que más cambios de distancia ha tenido, por lo que tiene diferentes marcas, primero se comenzó a correr en 1.600 metros y el récord es de 100’3 con Nigth Flyer en 1984 y Duglas Valiente en la silla.

Luego se pasaría a correr en 1.300 metros y la marca la dejó Jacklyn con un tiempo de 80’1, entrenada por Ademar Piñango, después sería subida a la distancia de 1.900 metros y el récord quedó en 121’3 por parte de Clochard con la dupla Tovar-Ziadie.

Para el año 1990 se correría en dos kilómetros y marcarían récord de 125’3 con Campodrón en yunta Bravo-Calixto. Por último, en la distancia que se corre actualmente, 1.100 metros la marca la realizó la potra en su momento Fast Sensations con un tiempo de 65’1 con Cipriano Gil y Ramón García Mosquera.