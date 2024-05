El equipo de Meridiano hizo presencia en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, para conocer las impresiones de los protagonistas de la reunión número 20, que se realizará el domingo 26 de mayo del 2024, como parte de la cuarta fecha del segundo meeting del año.

Protagonista ganador.

Uno de esos protagonistas, es el jinete profesional Johan Aranguren, quien tiene un total de siete montas a cumplir en la jornada dominical y comenzará con sus compromisos en la primera de la jornada, con la hembra Linda Estefanía de Gabriel Márquez. “Una yegua que anda bastante bien, con un poquito de suerte, vamos a estar decidiendo la carrera”.

Luego en la segunda del programa, montará a McGregor, para el entrenador Fernando Parilli Araujo. “él reapareció bastante bien en su última, para esta oportunidad, el caballo anda excelente, yo creo que, con algo de suerte, podemos ganar la carrera”.

En la tercera no válida, Aranguren se subirá a la yegua Lady Dunfermline, pensionada de Carlos Regalado. “En su debut la dieron por buena en los datos, y en esta oportunidad, va a mejor mucho”.

En las carreras válidas del 5y6 nacional, el triple coronado comenzará con My Five Mate. “Pude trabajarlo en silla, anda bastante bien, gracias al Stud Azatlán por darme la oportunidad. Al igual que al entrenador Juan Carlos Abreu, el caballo se mantiene bastante bien, con un poco de suerte, vamos a ganar de punta a punta”.

Luego en la segunda válida, montará a My Peggy Mate, igualmente del trainer Abreu. “No he tenido oportunidad de trabajarla, pero si la he visto, se ve bastante bien, quizás podremos sorprender en esta carrera”.

En la quinta válida y novena del programa dominical, volverá al lomo de Titan Time, de Freddy Escobar, con el cual viene de ganar en su última. “Un caballo que gano bastante bien, para esta oportunidad se mantiene muy bien, me gusta como característica de línea”.

Para cerrar, en la última carrera del domingo y para el cerrar el cuadro del 5y6 nacional, Johan Aranguren conducirá a Two Riddle, del Stu M.M y entrenado por Riccardo D’Angelo. “agradecido con el Stud M.M por darme la oportunidad, al igual que a su dueño, el señor Camilo, y Ricky D’Angelo, con un poco de suerte, podremos ganar la carrera con la yegua”.