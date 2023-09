Este es el fijo de Maykor Ibarra para el 5y6 de este domingo en La Rinconada

En la previa de la reunión 36 de la temporada 2023 en el hipódromo La Rinconada, en un viernes de trabajos y ajustes de cara a las competencias dominicales, tuvimos la oportunidad de conversar con el jockey Maykor Ibarra, quien regresa luego de recuperarse de la caída sufrida en días anteriores y para saber cómo va su preparación para la cita dominical.

Maykor, ¿cómo estás y cómo te preparas para este domingo?

-Gracias por la oportunidad de dirigirme a todo el público, sí, reaparecemos de un corto paro, recuperándome de la caída que sufrí hace 15 días, donde tuve una rodada algo fuerte, gracias a Dios no fue nada grave, solo aporreo.

Para este domingo cuentas con dos montas, tendrás participación en la octava competencia de la tarde con la yegua Wakanda.

-La yegua Wakanda esta vez correrá con las tresañeras, no deja de tener su chance en la carrera porque ella está bastante bien, el lote no se ve fuerte para la castaña, no la dejen fuera de sus combinaciones, porque esta yegua va a estar enredada.

En la cuarta válida tienes el compromiso con el ejemplar Chon Brady, viene a su segunda presentación, ¿qué ajustes se han hecho con este pupilo de Abraham Campos?

-Este caballo en su debut quedó a 19 cuerpos, estaba bastante falto para el debut, se le colocó el implemento gríngola desde el aparato, su briseo ha estado bastante bueno y no lo dejen fuera de sus combinaciones, porque es un buen caballo y puede sorprender en esta carrera.

¿Cuál ha sido los trabajos más destacados de estas dos montas para ti, has tenido la oportunidad de trabajarlas tú o han contado con el traqueador?, si es así ¿qué te ha dicho?

-Wakanda viene como con 7 briseos, 6 conmigo para esta competencia, de verdad que está bastante bien, impecable para esta carrera y sinceramente me gusta más esta yegua.

¿Cuál es tu apreciación para este tercer meeting de la temporada? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves la competencia, porque hay mucha paridad entre los jinetes?

-Sí, mira este como quien dice la pelea es peleando. Vinimos con buen optimismo para este tercer meeting. De verdad que trabajamos mucho, cerramos cancha, lastimosamente abriendo el ciclo tuvimos la caída, pero esos son gajes del oficio.

-Estoy recibiendo bastante apoyo de Ramón García, Fernando Parilli, Fernando Parili hijo, Ismael Martínez y varios entrenadores; hay varias cuadras que me están viendo bastante y con el favor de Dios este meeting va a ser bastante favorable para mí.

El fijo para Maykor Ibarra

-La yegua Wakanda.

Un saludo a la afición hípica

-Sí, mira un saludo a toda la afición hípica y la invitación es a, que vengan a disfrutar las instalaciones del hipódromo La Rinconada, disfruten su día domingo viendo la carrera y cuidando las instalaciones, que se han recuperado bastante.