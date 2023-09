José Gregorio Rodríguez da a este ejemplar como línea para el juego del 5y6

Este domingo se dará la reunión 36 de la temporada 2023 en el hipódromo La Rinconada, sigue la emoción en el deporte de las mayorías donde entrenadores y jinetes buscan posicionarse muy bien en la tabla de las estadísticas de victorias.

Este viernes en conversación con el entrenador José Gregorio Rodríguez, pudimos conocer de primera mano el comportamiento de sus presentados y de cómo se prepara para afrontar la próxima cita en el óvalo caraqueño y estas fueron sus palabras:

Gracias por la oportunidad y su tiempo al concedernos esta entrevista.

-Gracias por la invitación a la web de meridiano.

¿Cómo se me preparaba para esta próxima jornada hípica del domingo aquí en el hipódromo en La Rinconada?

-Bueno ante todo muy Buenos días, gracias por la invitación a su programa a la línea web que es la línea web ustedes.

Tiene cuatro presentados para esta cita dominical, inicia en la tercera carrera con la yegua Explosiva.

-Una yegua que va subida de lote, pero tiene su oportunidad porque ha ido mejorando y evolucionando toda la semana y anda muy bien, no se olviden de ella.

En la primera válida presenta a My Father Antonio, ¿Cree que le va a favorecer el descargo de Yoelbis González?

-Sí, le va a favorecer y mucho, va por el puesto de pista 1, que me encanta, aunque mucha gente dice que es muy incómodo, para él no lo será, va a salir en la delantera y con toda seguridad estará picando los cauchos y ganando la carrera, este es un caballo que está listo para la victoria y me gusta con características de línea.

En la segunda válida tiene a Queen Mother, ¿cómo ha sido el trabajo con esta pupila?

-La yegua Queen Mother se viene acercando toda la semana, anda muy bien, anda muy bonita, acompáñela con la yegua Flor de Lino.

Una invitación a la afición hípica a que siga apoyando al hipismo nacional

-Saludos a toda la afición hípica y vamos a apoyar el 5y6 nacional y que acudan a las tribunas del hipódromo La Rinconada.

La tarde de hoy viernes se conoció del retiro del ejemplar Aktogali, también presentado del entrenador José Gregorio Rodríguez, por tendinitis en el miembro anterior derecho, según la cuenta oficial @OficialINH