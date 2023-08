Hemirxon Medina confiado en entrar en el recinto de ganadores este domingo en La Rinconada

Hemirxon Medina estuvo presente en los ajustes realizado este miércoles 9 de agosto en el hipódromo La Rinconada y aprovechó para conversar con el equipo de Meridiano Web, acerca de sus 8 montas a competir en la reunión 31, este domingo 13 de agosto en el óvalo de Coche.

Hemirxon inicia tu primera monta con Khabib un caballo que debuta en la segunda competencia entrenado por Fernando Parilli Araujo ¿Cómo estuvo hoy en su ajuste?

-Es un caballo que tengo mucho tiempo trabajando, lo ha hecho demasiado bien. Hoy, tuve la oportunidad de llevarlo al aparato, la verdad es que lo hizo fenomenal y en el nombre de Dios obtendremos buenos resultados con este ejemplar.

En la tercera del programa montas a Sweet Rain entrenada por Dotwing Fernández que regresa a la arena caraqueña luego de 49 días sin correr ¿Qué nos puedes comentar de su ajuste?

-Es una yegua que la vengo corriendo, lo ha hecho muy bien, se encuentra en buenas condiciones. Esperamos obtener muy buenos resultados con esta sieteañera.

Para la primera válida del 5y6 conducirás a McGregor presentado también por Fernando Parilli Araujo ¿Qué nos puedes decir acerca de su ajuste de hoy?

-Este caballo tuve la oportunidad de galoparlo en varios días, la verdad es que trabajó bien. Hoy, tuve la oportunidad de ajustarlo, lo ha hecho muy bien y esperamos obtener buenos resultados con este ejemplar.

En la segunda válida montarás a Victoria de Oro entrenada por Antonio Bellardi ¿Cómo estuvo su ajuste?

-Es una yegua que no la he podido trabajar, una cuatroañera fuerte, pero si he tenido la oportunidad de verla en cancha, lo ha hecho muy bien y esperamos tener buenos resultados.

Tu siguiente compromiso es con Shubi Shubi en la tercera válida preparada por Fernando Parilli Araujo, regresa a la pista después de 70 días sin correr ¿Cómo le fue hoy en su ajuste?

-Una yegua que vengo de correrla en su última prueba, se encuentra en buenas condiciones, lo ha hecho muy bien y en el nombre de Dios tendremos buenos resultados con esta tresañera.

Video: Cortesía de YouTube OficialINH.

White Cobra es tu próximo ejemplar a montar en la cuarta válida con la preparación de Luis Peraza, ¿cuál es tu comentario sobre su ajuste de hoy?

-Tuve la oportunidad de correrla una vez con esta yegua. Se encuentra muy bien por cancha y con el favor de Dios también conseguiremos buenos resultados con esta yegua White Cobra.

Llega la quinta válida y conducirás a Kubicka presentada por Freddy Escobar ¿Cómo estuvo su ajuste?

-Es una yegua que tuve la oportunidad de ajustar hace algunos momentos. La hizo muy bien, se encuentra muy bien en cancha y con el favor de Dios también tendremos excelentes resultados.

Culminas con tus compromisos con Miss Universo en la sexta válida Juan Carlos García Mosquera ¿Qué nos puedes decir de su ajuste?

-Es una yegua que tuve la oportunidad de brisarla dos veces. Hoy, tuve la oportunidad de ajustarla y de verdad que lo ha hecho muy bien. Tendremos muy buenos resultados.

Hemirxon este mes será el cierre del segundo meeting en La Rinconada ¿Coméntanos cómo te sientes, pues continúas siendo el líder en la estadística de jinetes de este segundo meeting con 27 triunfos y cómo has visto todo lo que se ha venido desarrollando aquí en el óvalo caraqueño?

-De verdad que me siento muy bien, muy contento. Estas dos últimas semanas no me ha ido un poco bien, pero con el favor de Dios, esta semana todo me salga bien y sigo manteniendo la racha ganadora.