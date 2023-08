Larry Mejías con línea de buen dividendo en la jornada 31 en La Rinconada

Este domingo 13 de agosto se corre la reunión 31 de la temporada en el Hipódromo La Rinconada como parte de la programación del Instituto Nacional de Hipódromos y que tiene como protagonista el ovalo de Coche como lugar de encuentro.

Este miércoles el equipo de Meridiano Web hizo presencia en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada y conversó con el jinete Larry Mejías que tiene firmada seis montas en la reunión 31, conversamos con él para saber las impresiones de los ejemplares a montar.

En la primera carrera montas a Hesed.

Buenos días y bendiciones para todos, este caballo viene de ganar en su última carrera con el jinete Hemirxon Medina. Reaparece de un breve descanso. 105 días sin correr. Vamos a ver cómo le va en esta carrera, no está al 100%, pero siempre trataremos de dar lo mejor posible.

En la tercera carrera: Slew Grey.

Otra yegua del entrenador Dotwing Fernández, que me está dando mucho apoyo en estos momentos. La yegua esta entrenando bastante bien en cancha, he tenido oportunidad de trabajarla y veremos qué pasa en la carrera.

En la cuarta carrera: Combination.

Es un caballo del señor Antonio Bellardi, tuve la oportunidad de trabajarlo esta mañana, se siente bastante bien. Trataremos de hacer una buena carrera.

En la primera válida tienes al caballo Time Report.

Este es un caballo de Ramón García, lo vengo de montar en su ante penúltima carrera, en su última ganó con Cipriano Gil. Es un caballo que lo viene haciendo bastante bien en la cancha, después de esa última carrera que ganó, sus trabajos han sido excelentes, y trae un complemento, que es una gríngola, que le ha caído muy bien.

En la séptima carrera montas a Enfurecida.

Esta yegua de Juan Carlos García, tuve la oportunidad de galoparla hoy en la mañana. La presente en el aparato, la yegua anda bastante, bastante bien, la carrera es un poco fuerte para ella, pero yo sé que va a hacer una buena actuación.

En la última válida de la tarde, tienes a Go Nany Go.

Una yegua del señor Yanir Hurtado, no he tenido la oportunidad de galoparla, pero la yegua la he visto en cancha y presenta una excelente condición, galopa y entrena de lo mejor, y es una yegua que va a estar en el tope del marcador en la carrera.

Alguna monta que te guste como fija para este domingo.

Esa última yegua: Go Nany Go.