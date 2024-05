Franklin Puello Jr. busca decidir el 5y6 el domingo con esta yegua (+Video)

Como todos los miércoles, el equipo de Meridiano Web hizo presencia en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, para conocer las impresiones de los principales protagonistas de la jornada 21, que se va a realizar este domingo 2 de junio, a partir de las 1:30 de la tarde.

A continuar con la racha de triunfos.

Uno de los protagonistas de la jornada dominical, es el jinete aprendiz Franklin Puello Jr. quien viene de ganar sus primeras competencias en el recinto caraqueño, y repitió en la jornada anterior con el ejemplar Don Thiago. En esta oportunidad, tiene cinco compromisos de monta, cuatro de ellas, dentro de las válidas del 5y6 nacional.

Puello Jr. conversó con el equipo de Meridiano Web, y esto fue lo que nos dijo de cada uno de sus presentados para la tarde del domingo en la quinta fecha del segundo meeting del 2024:

“Empezamos a montar en la segunda carrera del programa, con la yegua De Casta, anda bien en cancha. Después pasamos a la quinta carrera, primera válida para el juego del 5y6, My Towering Mate, anda excelente en cancha, la he observado, no he tenido la oportunidad de trabajarlo, pero anda bien en cancha”.

“My Flirting Mate, la acabo de trabajar, anda en excelentes condiciones, después pasamos a la octava carrera del programa. Father Love, lo trabajé el día sábado, en el aparato, anda en excelentes condiciones”.

Y en la última carrera del programa, corremos la yegua Boiled Milk, anda extraordinariamente bien, podríamos estar decidiendo la carrera con esta yegua”.