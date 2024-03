Este es el fijo de Yoelbis González para el domingo en La Rinconada (+Video)

La reunión número 11 del primer meeting de la temporada 2024, en el hipódromo La Rinconada, será este domingo 24 de marzo, con una agenda de diez competiciones, donde no hay pruebas selectivas de grado y el juego del 5y6 nacional, comenzará en la quinta carrera de la jornada.

Uno de los protagonistas de la reunión es el aprendiz de jinete, Yoelbis González, quien ganó la estadística de victorias del último meeting del 2023, y con las 11 que lleva en la actual temporada, es colíder en el inicio de la campaña del 2024, junto con los profesionales Francisco Quevedo y Jhonathan Aray.

González conversó Meridiano sobre sus montas de este domingo y esto fue lo que dijo de cada uno de los ejemplares. El novel jinete inicia su jornada laboral esa tarde en la tercera carrera, con la yegua Wabi Sabi, con la cual viene de ganar en la última actuación. “La conozco muy bien, hay que respetar el lote porque es un tanto fuerte, pero pienso que estará haciendo una muy buena carrera”.

Luego en la Condicional para machos, se subirá al ejemplar Kukenan. “Es un caballo que debutó y realmente no lo hizo muy mal, aunque llegó último, muy cerca de los otros cuatro competidores de la carrera (llegó quinto a cinco cuerpos de Compadre Toby), el caballo viene muy bien recuperado para está carrera, en el nombre de Dios, que haga la mejor carrera posible.

En el inicio de las válidas del 5y6 nacional, Yoelbis montará al purasangre Money is Money, de Jesús Alejandro Romero. “Este es un caballo que no ha tenido suerte, tiene bastantes segundos, lleva los 60 kilos, menos el descargo que le doy (57), pero no un altercado para que el caballo pueda ganar el día domingo, pienso es que lo más fijo de los caballos que llevo en la jornada”.

Seguidamente, en la segunda válida conducirá a la hembra Princesa Lucía del trainer Aldo Traversa. “Viene de correr buenas carreras, de estar en lote de uno y dos, cuando ella viene siendo ganadora de una, regresa a su lote, pienso que tiene bastante oportunidad para ganar, respetando el uso del implemento que venía usando, pienso que no le ha hecho gran cambio en cuanto a comodidades, ya que la yegua se mantiene muy bien con los implementos que tiene, y esta carrera va a correr bastante bien”.

El aprendiz cerrará la jornada de montas en la novena del domingo, con otra yegua, Sacarosa de Luis Fernando Martin. “En su última no debemos tenerla en cuenta, porque no corrió quería, porque venía con la silla muy rodada, y no pude desenvolverme muy bien con ella, de ser así, pude haber estado mucho más cerca en esa carrera., pero para esta oportunidad, libre de todos eso tropiezos, pienso que puede estar decidiendo la carrera.