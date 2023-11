Esta es la yegua que le gusta José Gilberto Hernández para ganar el domingo en La Rinconada

La reunión número 44 de la temporada en el hipódromo La Rinconada es este domingo 12 de noviembre, y el equipo de meridiano hizo presencia como todos los miércoles en el óvalo de Coche para conocer las impresiones de los protagonistas.

En esta oportunidad se conversó con el jinete profesional José Gilberto Hernández que tiene una victoria en el presente meeting de fin de año, lleva cinco montas en la reunión 44, y nos comentó las posibilidades de cada una de las competencias.

“En la tercera prueba llevo a la yegua Sacarosa, que anda excelente, el lote es muy parejo, pero ella puede responder para que estemos en el paddock de ganadores”, manifestó sobre su primera conducción dominical.

“En la sexta carrera, el caballo Gran Ariel, lo he visto que anda muy bien, no he tenido la oportunidad de trabajarlo, he visto que es un caballo que sale bien del gate (aparato), si estamos cerquita, vamos a tener otra victoria para la cuadra de Germán Rojas”, indicó el látigo.

Por su parte, sobre el ejemplar Ethereum, comentó: “es una yegua que ya he montado, anda bien en cancha, creo que tiene un beneficio en esta carrera”, mientras indicó sobre Draxler: “es un caballo que he venido montando, lo ha venido haciendo muy bien, respetando el favoritismo de los otros caballos, se mantiene en condición, podemos estar decidiendo”.

Por último, manifestó de la yegua Gran Marisela: he tenido la oportunidad de trabajarla, de llevarla al aparato, no hay quien quite que pueda estar en el marcador, y no la dejen por fuera de sus combinaciones, buscando un buen dividendo”.