Esta es la línea de Johan Aranguren para el domingo en La Rinconada

El hipódromo La Rinconada vera este domingo como se realiza la reunión número 44 de la temporada, con una agenda de 11 competencias y las válidas del 5y6 nacional desde la sexta competencia, dentro del último meeting del año que llega a su 11 fecha de campaña.

Uno de los jinetes que ha sido protagonista en el actual meeting, es el experimentado Johan Aranguren que ha cosechado siete victorias en diez fechas y se encuentra tercero entre los jinetes más victoriosos de la actual campaña.

Este miércoles, meridiano conversó con él sobre las montas que tiene el domingo en el óvalo de Coche, y estas fueron sus impresiones. “Buenos días a toda la afición hípica y gracias por la entrevista, comienzo con mi primera monta en la primera carrera del domingo, la yegua Caramel Arrow, que no he tenido oportunidad de trabajarla, pero para mí, no debería perder”, menciona.

Mientras “mi siguiente compromiso en la primera válida del 5y6, el caballo Black Andrew, que anda bastante bien en cancha, y me gusta como característica de línea” sentencia el látigo caraqueño.

Por su parte, sobre su tercera monta en la octava prueba de la tarde “el caballo Jovic, que en su última mejoró bastante, llegó cuarto a seis cuerpos de Specialeditions, el cual es el enemigo a vencer este domingo”, manifiesta el jockey.

Continúa con la yegua Empoderada del entrenador Antonio Belllardi, sobre la cual dijo “no la he trabajado, pero va a seguir mejorando, la pueden acompañar en sus cuadros del 5y6”, afirma el fusta.

Para cerrar sobre su último compromiso, el caballo King Bulbs del entrenador David Palencia, expresa: “ya tuve la oportunidad de trabajarlo, anda bastante bien y va a estar decidiendo”, culmina.