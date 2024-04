Emisael Jaramillo montará en el Kentucky Derby (G1) de 2024

Un esfuerzo que se ve recompensado el del potro tresañero de conexiones venezolanas Grand Mo The First (Uncle Mo), que luego de dos actuaciones destacadas tanto en el Tampa Bay Derby (G3), como en el Florida Derby (G1) stakes de grado disputados en el mes de marzo en los que el ejemplar arriba en el tercer lugar sin deslucir, este domingo ante el anuncio del mutis del potro Deterministic, del establo de Christophe Clement, entra oficialmente a la nómina de participantes del Kentucky Derby (G1).

Grand Mo The First es entrenado por el venezolano Victor Barboza Jr., quien este domingo 21 de abril, además de manifestar su satisfacción por el logro de tener un ejemplar de su establo en el magno evento, ratificó que el jockey del ejemplar para la carrera de las rosas será el campeón de Venezuela Emisael Jaramillo, jockey con el que el potro viene de arribar tercero de Fierceness (City of Light), en el Florida Derby en Gulfstream Park.

El nuevo participante de la primera de la Triple Corona Norteamericana es propiedad del Granpollo Stables, potro hijo de Uncle Mo que fue vencedor con Emisael Jaramillo en sus dos primeras actuaciones y luego tiene cuatro terceros en pruebas selectivas, el Zuma Beach Stakes (Gr.3) en Santa Anita Park el pasado 8 de octubre, el Swale Stakes de Gulfstream Park el 3 de febrero y luego en marzo el Tampa Bay Derby (G3) y el Florida Derby (G1).

Este lunes también trascendió que Junior Alvarado será el segundo jockey venezolano presente en la carrera de las rosas, al ser escogido por Bill Mott para montar al potro Resilience (Into Mischief), ganador del Wood Memorial de Aqueduct el 6 de abril. Grand Mo The First tratará de convertirse en el ejemplar que por segundo año consecutivo obtenga el triunfo en el Kentucky Derby con jockey y entrenador venezolanos, luego de que Mage (Good Magic) lo hizo en 2023 con la monta de Javier Castellano y el entrenamiento de Gustavo Delgado.