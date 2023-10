Ejemplar que ganó en su debut regresa al óvalo de La Rinconada tras 56 días sin correr

El tercer meeting de la temporada 2023 continúa su desarrollo en el hipódromo La Rinconada, lugar donde se presenta la reunión 43 este domingo 5 de noviembre con 10 destacadas competencias.

En la segunda del programa, es para el lote de caballos de tres y cuatro años ganadores de 1 carrera, con una nómina de 8 inscritos, en distancia de 1.300 metros, pautada para las 1:55 de la tarde.

Durham es uno de los competidores, llevará el número 6 en la gualdrapa, con la monta por segunda ocasión de Johan Aranguren entrenado por Rafael Cartolano, vuelve al óvalo de Coche luego de 56 días de descanso. El nieto de Champlain ganó su debut en la primera válida del 5y6 Nacional, el pasado 10 de septiembre, registró 66.3 para los 1.100 metros con 3/4 cuerpos de ventaja.

El pasado día sábado 28 de octubre, el cuatroañero trabajó de segunda vuelta y registró 64.4 en los 1.000 metros, en pelo, movido y trono, además, le ganó por 2 cuerpos a Yes and Yes.