Deyker Acosta da esta línea de alto voltaje en el 5y6 (+video)

Esta temporada 2024, en el hipódromo La Rinconada, sigue su rumbo, y es que este domingo se correrá la décima reunión con diez competencias dentro de su programación.

Los jinetes aprendices siguen en búsqueda de los triunfos que lo lleven a la profesionalización, es por ello, que domingo a domingo se presentan en la arena con la mejor disposición de hacer excelentes carreras.

Tal es el caso de Deyker Acosta, quien conversó con el equipo de Meridiano Web acerca de sus compromisos para esta cita dominical y estas fueron sus palabras:

Este domingo cuentas con dos compromisos de monta, inicias en la primera válida con el ejemplar Spirit Conection perteneciente al entrenador Carlos Álvarez.

“Este caballo en su última presentación mejoró bastante, llegó cerca del quinto lugar, el entrenador me brinda la oportunidad nuevamente. Es un ejemplar fuerte, de traqueador, no he tenido la oportunidad de trabajarlo.”

Tu segundo compromiso es en el cierre de la jornada, en la sexta válida del 5y6 con el ejemplar Maximus Fortune, ya conoce la distancia y ahora te toca la responsabilidad de conducirlo.

“Es una oportunidad que me brinda el entrenador Dani Pimentel, el ejemplar se encuentra bastante bien, tuve la oportunidad de trabajarlo en galope suave porque es un caballo difícil de trabajar, el traqueador lo ajustó y podemos estar decidiendo la carrera”.

¿Un favorito para Deyker Acosta este domingo?

“Un regalito para toda esa afición hípica, el caballo Futuro yo creo que debería tener el triunfo”.

“Un saludo para toda esa afición hípica, muchas gracias y bendiciones”.