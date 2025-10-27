Yeferson Soteldo aviva la tensión y compartió esta imagen en medio de críticas en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

El presente del venezolano Yeferson Soteldo no es el más emocionante en Brasil. En el último tiempo no ha podido mostrar lo mejor de su fútbol, uno que actualmente está muy lejos de lo energético que tenía acostumbrado a seguidores.

De hecho, hay un dato que viene dando la vuelta en redes sociales y que ejemplifican muy bien el mal momento del extremo criollo, precisamente porque tiene más de un año sin saber lo que es encontrarse con las redes contrarias.

Ese último tanto en sus registros lo anotó el 26 de octubre de 2024, cuando todavía vestía los colores del Gremio en un partido por el Brasileirao ante el Atlético Clube Goianiense, en un compromiso que terminarían llevándose los suyos con marcador de 3-1.

En medio de todo, para la campaña 2024-25 el delantero ha participado hasta en 33 partidos entre Santos y Fluminense, su nuevo club, con una suma de dos solo dos asistencias, que datan del Torneo Paulista con el Peixao a inicios del presente año.

¿Yeferson Soteldo responde a las críticas?

En redes sociales han sido múltiples las publicaciones que han recordado el bajo andar del venezolano y su sequía goleadora, sobre todo, después de la polémica que generó en estas mismas plataformas por su mensaje al periodista de Meridiano Antonio Da Silva, a quien le envió un "¿Quién te conoce?", después de algunos análisis que hiciera el comunicador del presente del futbolista.

Lo cierto es que en la nueva ola de comentarios para Soteldo, el extremo compartió una imagen en las historias de la red social Instagram, que algunos han señalado como una clara respuesta a la criticas.

En la imagen se pueden observar los pies del jugador, que estaría descansando presuntamente en un complejo hotelero, mientras al fondo muestra una piscina y un día soleado. La fotografía fue acompañada por un mensaje con el siguiente texto: "Preocupación" junto a unos emojis.

Finalmente, hay que decir que Yeferson Soteldo no vio acción en el partido más reciente de su equipo, disputado ante Internacional por el Brasileirao, en el que permaneció todo el cotejo en el banquillo de suplentes.