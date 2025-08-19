Tercer Tiempo regresa el 25 de agosto por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Los amantes del fútbol y el debate tienen una cita especial. Este lunes 25 de agosto vuelve a la pantalla de Meridiano Televisión el programa Tercer Tiempo. La cita será en vivo, a partir de las 6:00 p.m., con un panel de lujo que promete polémica, análisis y mucha pasión por el balompié mundial.

Análisis de ligas, Champions League y figuras del fútbol mundial

Tercer Tiempo se ha consolidado como uno de los espacios más esperados por los fanáticos, gracias a su estilo dinámico y la profundidad de sus debates. El programa reunirá una vez más a cuatro voces reconocidas: Marie Ferro, Oliver Yaguarán, Jesús López y Javier Rivera. Ellos aportarán sus visiones y conocimientos para desmenuzar la actualidad del fútbol.

La mesa de debate abordará los grandes temas del momento: el arranque de las principales ligas europeas, la pelea por la Champions League, el futuro de estrellas y por supuesto, el desempeño de los futbolistas venezolanos en el exterior. Todo en un formato fresco, directo y pensado para la audiencia venezolana.

Dónde ver Tercer Tiempo en vivo

El programa se transmitirá en exclusiva por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes, a través de señal abierta y también en alta definición por Inter Go, Simpleplus y NetUno Go.

El regreso de Tercer Tiempo promete convertirse nuevamente en punto de encuentro para los fanáticos que disfrutan del análisis profundo y la polémica futbolera. No te pierdas el estreno este 25 de agosto a las 6:00p.m. y acompaña a los especialistas que vivirán cada jugada, cada resultado y cada noticia del fútbol mundial.