Tania Sarabia se queja por falta de los servicios públicos

La reconocida actriz venezolana, Tania Sarabia, protagonizó un momento de indignación pública al denunciar que, en su residencia, ubicada en Las Mesetas de Santa Rosa de Lima, llevan tres semanas sin acceso al agua potable.

En un video compartido en su cuenta de Instagram el 16 de agosto, Sarabia lanzó un mensaje cargado de frustración por estar viviendo una situación que se agrava junto con los constantes cortes eléctricos, de acuerdo a lo que indicó.

La queja de Tania Sarabia

“Amigos, por los clavos de Cristo, ya tenemos tres semanas sin agua. No puede ser que estemos a punto de depender de camiones de agua. Estamos en Las Mesetas de Santa Rosa de Lima, ¿hasta cuándo?”, fueron sus palabras.

La actriz no se limitó al agua: también aludió a los cortes eléctricos que dejaron sin luz su hogar desde las 3:00 a.m. durante el pasado fin de semana.

Con una mezcla de incredulidad y enojo, afirmó: “Yo no puedo creer esto. Desde las 3:00 am sin luz y sin agua. Con razón la gente se va, porque al menos las vainas elementales las tienen; tampoco es que estoy pidiendo mucho”.

Más reproches en Instagram

En otro clip, aseveró: “Ya tenemos 3 semanas sin agua. No puede ser que uno viva a punta de camiones de agua, ¿de dónde vamos a sacar real?”.

Asimismo, habló por toda su comunidad expresando la precariedad que atraviesan por falta de dichos servicios. “Oigan este clamor. ¡Por favor, den una muy buena explicación!”, añadió no sin antes pedir una respuesta acerca de la llegada del líquido vital.