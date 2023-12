¡Primeras reacciones negativas a la Superliga! Estos clubes españoles se oponen al proyecto

El mundo del fútbol amaneció expectante por lo que pudiera devenir de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, en cuanto a la legalidad del proyecto de la Superliga. Los colosos españoles, como el Barcelona y Real Madrid, eran lo más interesados en conocer el veredicto, que -finalmente- les concedió la razón para poder armar este proyecto. Sin embargo, no todos están felices en esta historia y unos clubes españoles ya manifestaron su inconformidad.

El Atlético de Madrid es el conjunto con más peso en la lista y quien se lo tomó más en serio, porque conocido el fallo del Tribunal, emitió un comunicado para fijar su postura, contraria a los azulgranas y merengues.

"La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga", cita la misiva de los colchoneros, al tiempo que agregaron: "Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada".

¿España dividida?

Villarreal, Valencia, Cadiz, Granada y Levante también se subieron al barco del Atlético, no con tanta formalidad, pero sí utilizando sus redes sociales para constatar su inconformidad con la Superliga, a través de esta frase compartida por La Liga: "Gánatelo en el campo", en referencia al formato que contemplaría la nueva competición, en la que entidades históricas tendrían el cupo asegurado en participar.

Algunos de ese lote, como Villarreal sí añadió más a las publicaciones, como, por ejemplo, una propia interpretación de la sentencia del juzgado europeo. "La sentencia del TJUE no avala la Superliga Europea. Las conclusiones del TJUE aseguran que 'una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada'”, expresaron desde el bando del 'Submarino Amarillo'.

Con todo y eso, Barcelona y Real Madrid, tal como se esperaba, salieron a celebrar la decisión en torno al proyecto y anunciaron que desde ya estarán trabajando para darle viabilidad lo más pronto posible, sobre todo a sabiendas que podrían obtener hasta 1.000 millones de euros por haber permanecido fieles a la idea, aún cuando todos les daban la espalda por las presiones de FIFA y UEFA.

Ahora habrá que esperar si más clubes se suman a las reacciones negativas sobre esta nueva competición o, por el contrario, las dejan a un lado y se visten de gala para ser parte de la Superliga.