Mundial Sub 17: Ricardo Valiño explicó por qué La Vinotinto fue goleada por Argentina

El Mundial Sub 17 llegó a su fin para la Vinotinto, tras una terrible goleada de 0-5 propinada por Argentina. Este trago amargo tiene explicaciones y, justamente, el DT del equipo criollo, Ricardo Valiño, respondió por qué el equipo se despidió del certamen con este resultado tan abultado.

En declaraciones para el periodista venezolano, Fernando Petrocelli, el estratega apuntó a la intensidad de sus dirigidos como la razón principal de este triste final de Venezuela en el torneo: "No tuvimos la intensidad del juego con la que siempre jugamos".

A su vez, Valiño insistió en esos aspectos en los que Venezuela no pudo imponerse a su rival y detalló en qué tramos del partido no se ejecutó lo que estaba planificado: "Llegamos tarde a todos los recorridos. Hasta el 31’ o 32’ no pudimos sostener cuatro o cinco pases seguidos. Le entregamos rápido la posesión a Argentina y lo pagamos".

Finalmente, la histórica participación criolla en este mundial solo pudo registrar su nombre hasta los octavos de final del certamen de jovenes figuras, uno en el que se de quedó a deber contra las grandes selecciones como Argentina y Alemania; este último contra quien se perdió en fase de grupos también con resultado abultado de 0-3.

En los puntos a destacar se puede sacar pecho de la victoria inicial contra Nueva Zelanda (0-3), primera en la historia de un equipo venezolano en un fiesta mundialista de esta categoría, y el empate a dos goles contra el combinado mexicano, que sirvieron para esperanzar a los vinotintos en la primera etapa del torneo con el pase a la siguiente ronda.