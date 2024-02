¿Se acerca el retiro? Luis Suárez revela cuál será el último club donde jugará como profesional

Luis Suárez confesó este jueves que el Inter Miami será el último club de su carrera, aunque todavía no tiene decidida la fecha de su retiro, según expresó durante una entrevista con “La mesa de los galanes” (DelSol FM).

El atacante uruguayo fue consultado sobre si la de Inter Miami será la última camiseta que vista en su carrera, y respondió: “sí, la familia ya lo sabe”. También dijo que “todavía no está resuelta” la fecha en la que dará por terminada su carrera, “pero sí que este es el último paso”. “Ya estoy preparado para este último desafío, pero hay un desgaste y tengo que pensar en todo para tener buena calidad de vida después”, indicó.



Suárez agregó que “es duro” para él pensar en el final de su carrera, que hasta le emociona hablar del tema, pero que sabe que tiene que ir preparando ese momento. “Un exjugador me dijo que el futbolista no está preparado para el retiro. Mirá el ‘Loco’ Abreu (risas). ¡Yo me crié con él! Y lo veo y digo, ¿cuándo me voy a retirar?”, contó el uruguayo.

También señaló que no quiere hacer el curso de entrenador, por lo que descarta seguir vinculado al fútbol de esa manera. “No quiero hacerlo, es peor que ser jugador, por las horas de trabajo, requiere más tiempo. No estoy para estar peleándome con uno porque no lo pongo, o porque no lo citan”, señaló, entre risas.

Respecto a este paso que comienza por la MLS con Inter Miami, contó que le gusta la zona de Fort Lauderdale, donde se está quedando de forma momentánea, ya que puede hacer cosas que en ciudades europeas o sudamericanas no podía. “Puedo estar con los niños, acá no tenés que andar escondiéndote, u hacer muchas cosas que en otras ciudades no podía. Acá las podés hacer tranquilo, en otras las hacés más cohibido, tapándote. Estoy disfrutando eso, muchas veces te prohiben hacer cosas con tus hijos y tu mujer, acá lo podés hacer sin problema”, explicó.