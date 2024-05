Luis Enrique confesó cómo preparó a su PSG ante un posible escándalo arbitral (+Video)

La Champions League regresará a la acción este martes, 7 de abril, para iniciar la definición de las semifinales. PSG y Borussia Dortmund darán ese primer paso para intentar ganarse el cupo a la gran final del torneo. Ante esto, todas las miradas del mundo están puestas sobre este cotejo, incluyendo a lo que puedan hacer lo árbitros.

En ese escenario el mismo técnico de los parisinos, Luis Enrique, reconoció cómo preparó a sus dirigidos ante cualquier injusticia. Una que los pueda dejar fuera de cumplir el objetivo de llegar al gran encuentro de la temporada.

"Llevamos toda la temporada arbitrando los partidos a nuestros jugadores desde la injusticia deportiva. Es decir, ¿el balón sale fuera? ¡Sigue! ¿Hay una falta? No la pintamos. Yo no sé lo que va a pitar el árbitro", apuntó de inicio el astuariano.

Luis Enrique cree que su equipo tiene todo para avanzar

La ventaja global la tiene el Dortmund con ese 1-0 en su casa. Sin embargo, el gran reto que tienen los alemanes es ratificar la diferencia con la que llegan al duelo. En medio de todo está un Luis Enrique que confía en la prepración de sus jugadores.

"El árbitro pudo interpretar que la jugada no sea a tu favor, no te quejes, compite. Todo el año. Están preparados. Mañaana seguro que ante cualquier situación, que no sea la que esperamos, están preparados", expresó el DT.

Lo cierto es que PSG deberá apegarse a otra remontada para poder avanzar. Una como ya lo hizo con el FC Barcelona en los cuartos de final del certamen. A su vez, si quieren tener mayores esperanzas es clave la aparición de su máxima estrella: Kylian Mbappé.

El gran alivio es que, a esta hora, ya se sumaron la Ligue 1 a su cuenta, por lo que tienen la mente despejada solo en Champions. Situación que pone al torneo europeo como la gran canaste de los huevos de oro para Luis Enrique.