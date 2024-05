Champions League: Luis Enrique teme por la versión que muestre el PSG en la vuelta (+Declaraciones)

El París Saint-Germain no mostró su mejor imagen en el primer partido de las semifinales de la UEFA Champions League, tras perder contra el Borussia Dortmund por un resultado final de un gol a cero.

Dicho marcador es bastante engañoso, puesto que, el combinado alemán tuvo muchas oportunidades para ampliar la ventaja e irse del Singal Iduna Park con una diferencia de dos o tres goles a favor; sin embargo, fallaron la mayoría de las ocasiones y dejaron vivo al PSG.

Sobre esto, hablo el entrenador español, Luis Enrique, quien considera que el partido fue muy igualado y deja a la expectativa que versión ofrecerán en el encuentro de vuelta, "Hubiera firmado generar las ocasiones que hemos generado, pero hay que estar efectivos para marcar. Veremos qué versión damos en el siguiente partido".

"Se ha visto un partido igualado con dos equipos que juegan bien al fútbol cuando tienen el balón. Los dos hemos generado muchas ocasiones de gol. Esta vez el rival ha marcado y nosotros no. Es un resultado que refleja la igualdad en el terreno de juego", añadió el técnico de 53 años.

Por otro lado, también aseguró que la actitud del equipo será muy diferente frente a su afición y espera poder disputar la final del torneo, "Nosotros lo que aseguramos es que no vamos a dar un balón por perdido hasta el minuto 98. No tenemos nada que perder. Sólo podemos ganar estar en una final".

¿Subestima al Borussia Dortmund?

Al finalizar la conferencia de prensa, el ex estratega del Fútbol Club Barcelona y la Selección Española, envió un mensaje que no gustó nada a la hinchada alemana, dando a entender que el Dortmund no está acostumbrado a jugar fuera de casa en estas instancias, "Estoy seguro de que es la primera vez en la competición que el Dortmund va a jugar el segundo partido fuera de casa. Son escenarios diferentes y nuevos. Ya no tenemos nada que perder. Independientemente del resultado, hubiéramos ido a ganar el partido. En París estaremos respaldados por nuestro público".