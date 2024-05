Champions League: ¡Aprendió de sus errores! Luis Enrique saca su once de gala ante Borussia Dortmund (+Alineación)

París Saint-Germain y Borussia Dortmund ya tienen todo listo para disputar el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2023-2024. Dicho encuentro será en Signal Iduna Park; mientras que, la vuelta se celebrará en el Parque de los Príncipes.

Ante esto, el cuerpo técnico comandado por Luis Enrique y los propios jugadores saben la importancia de llevarse una victoria que le permita tomar ventaja en el marcador global de cara al segundo compromiso disputado el próximo martes 7 de mayo.

El ex entrenador de la Selección Española decidió no guardarse nada para enfrentar al Dortmund, colocando a todas sus máximas figuras en la alineación titular. No cabe dudas, que el hecho de haber ganado la Ligue 1 el pasado fin de semana, le permite dosificar a jugadores como Ousmane Dembélé, Marquinhos o Kylian Mbappé para que lleguen de la mejor forma física a estas instancias.

No cometerá el mismo error

Ahora bien, en el juego de ida de los cuartos de final ante el Fútbol Club Barcelona, el PSG realizó múltiples cambios en el once como posicionar a Marco Asensio de nueve o colocar a Lee Kang-in por encima de Warren Zaïre-Emery, unas modificaciones que sorprendieron bastante a la afición y provocó que se fueran al Estadio Olímpico de Montjuic con la obligación de remontar un 3-2. Afortunadamente para los parisinos, Luis Enrique dio ingreso a todos los titulares en la vuelta y consiguieron golear por 4 goles a 1.

Por ello, parece ser que el técnico de 53 años aprendió de sus errores y para el inicio de la eliminatoria no quiere sorpresas. En el arco estará el portero italiano, Gianluigi Donnarumma; la línea de cuatro defensas estará conformada por Nuno Mendes, Lucas Hernández, Marquinhos y Achraf Hakimi; los encargados de crear ocasiones en el mediocampo serán Zaïre-Emery, Fabian Ruiz y Vitinha; mientras que, el tridente de ataque lo forman Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y la joven promesa, Bradley Barcola.