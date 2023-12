Vinotinto: Esto piensa Fernando Batista sobre Kevin Kelsy en referencia a la selección (Entrevista)

Desde el comienzo de la Eliminatorias Sudamericanas uno de los nombres más solicitados por parte de la afición venezolana para verlo con la camiseta de la Vinotinto fue Kevin Kelsy, espigado delantero criollo que llegó al Shakhtar Donetsk la temporada pasada y que ahora mismo disputa la fase de grupos de la Champions League.

Fernando Batista, técnico de la selección, es consciente del deseo de muchos de ver al joven jugador con la camiseta del equipo absoluto, pese a no haberlo llamado a ninguno de los partidos durante las primeras seis fechas del premundial. Kelsy es un prototipo de atacante de área, con cierto parecido a Rondón, en el que Venezuela no sobran.

"Todos los jugadores están orbita y en cualquier momento pueden entrar (Kelsy y David Martínez). Los conozco a los dos y estaban citados para el partido de Venezuela sub-23 contra Colombia; A Kelsy no lo dejaron venir por estar en competencia y no ser fecha FIFA, mientras que David todavía se está recuperando de la lesión que sufrió en el reciente mundial sub-17."

"Están ahí pero hay que llevarlos de a poco, tranquilos, porque después es muy normal que un va a la absoluta y juega uno o dos partidos dicen que no sirve. A mi me ha pasado y pasó con Kelsy; Él recibió muchas criticas en algunos partidos de la sub-20 en los que no estuvo bien y a veces debemos tener cuidado porque de el apuro hacia querer verlo en una selección sino esta preparado desde lo físico, desde lo mental y lo profesional. El camino debe ser de a poco pero obviamente si ellos siguen manteniendo el nivel van a tener su momento en la selección." Así de contundente fue el mensaje del "Bocha" dirigidos a quienes piden jugadores jóvenes.

Por el momento el estratega argentino espera paciente por el desarrollo de los jugadores que vienen de abajo, en anteriores ocasiones ya él y Ricardo Valiño (técnico de la sub-17) han dicho que todo esta en el marco de un proyecto para que los jugadores lleguen lo mejor preparados en el momento que les toque la oportunidad.