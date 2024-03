Sonia O’Neill ha vuelto a ser tendencia en las últimas horas luego de que realizara una publicación en sus redes sociales luego de la derrota de la selección de Venezuela Femenina Sub-17 en el Sudamericano de la categoría. La delegación criolla se vio superada por su similar de Perú por un marcador de 1-0, complicando sus posibilidades de clasificación al hexagonal final del campeonato.

De esta manera, la centrocampista venezolana de 29 años compartió una foto en sus redes sociales acompañada del siguiente mensaje: "La verdad siempre sale a la luz", luego de unos minutos de haber finalizado el encuentro entre Venezuela y Perú.

Dicha publicación causó un revuelo en las redes sociales, ya que distintas personas especularon que se trata de un claro mensaje a los estamentos que lideran a las selecciones criollas. Puesto que, O’Neill protagonizó una controversia con la selección Femenina de Venezuela, en los pasados amistosos ante Uruguay en el mes de septiembre.

¿Qué pasó entre Sonia O’Neill y la Vinotinto?

La futbolista nacida en Canadá se encontraba regresando a las canchas el pasado mes de septiembre, luego de haber anunciado que se alejaba del fútbol por su salud mental. Asimismo, la centrocampista criolla fue convocada con la selección absoluta para la fecha FIFA del mes de septiembre, pero fue apartada de la convocatoria para el segundo y último partido amistoso ante el conjunto charrúa.

Ante esta decisión, O’Neill decidió emitir un comunicado en sus redes sociales asegurando que “No estoy lesionada ni enferma ni hice algo grave”. De igual manera, la jugadora acusó a Pamela Conti, entrenadora de la selección, por supuestamente hablar mal de ella a sus espaldas.

“Yo me di cuenta del cambio de ella conmigo hace mucho tiempo. Está hablando mierda de mí como persona a otras jugadoras y después a ustedes (la prensa) puras cosas buenas. Prefiero ser odiada por ser honesta que amada por ser falsa. Hay mucho que me he guardado por meses y estoy cansada. Sé que algunas jugadoras van a apoyarla a ella porque no tienen otra opción si ellas quieren seguir jugando por nuestro país y entiendo. Pero como dije, prefiero decir la verdad y sufrir las consecuencias” añadió.

Respuesta de Pamela Conti

La entrenadora de la selección Femenina de Fútbol de Venezuela compareció ante la prensa luego del segundo encuentro ante Uruguay. “En cuanto a Sonia, hay normas y reglas en un vestuario que son internas. Quien no las respeta está claro que hay consecuencias. No voy a hablar del tema, ella sabrá lo que ha escrito, porque lo que ha escrito a mí no me toca para nada”, sentenció Conti.