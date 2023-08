Por esta razón se cayó el fichaje de una leyenda venezolana por el Real Madrid (+Video)

Aunque el fútbol venezolano sea visto históricamente como el más débil de todo el continente, lo cierto es que Venezuela también ha tenido a sus figuras a lo largo de la historia. La selección Vinotinto jamás ha pisado una Copa del Mundo, pero sí ha tenido a jugadores de gran nivel.

Juan Arango, por ejemplo, jugó en España y Alemania. Salomón Rondón jugó en España y en la Premier League, e incluso está Tomás Rincón, quien jugó nada más y nada menos que en el primer equipo de la Juventus, uno de los equipos más grandes de Italia y de todo el mundo.

Pero antes de ellos, hubo un gran mago venezolano que sin duda alguna fue infravalorado durante su época: Stalin Rivas. "El Mago" supo brillar con la selección nacional en una época donde los resultados usualmente eran negativos, lo que lo hizo estar muy cerca de fichar por el Real Madrid, según confesó en el podcast "Pura Bulla".

"Luego de un juego contra el Castilla, ellos (Real Madrid) hablaron con la Federación porque me querían, pero también querían que no fuera a la Copa América, porque si no había nada firmado podía agarrarme otro equipo. Esquivel dijo que no", aseguró Stalin Rivas.

"Me contaron estando en Brasil para la Copa América. Yo agarré mis maletas y dije 'me voy'. Estaba muy molesto", añadió el exfutbolista venezolano.

En efecto, Venezuela jugó un amistoso ante el Real Madrid Castilla, en el año 1989, previo a la Copa América que se disputó en Brasil. Aquel día, Venezuela se llevó la victoria por marcador de 3-2. Aquel partido pudo haber sido el boleto de Stalin Rivas rumbo al Real Madrid, sin embargo, no se pudo concretar.