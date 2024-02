Jugador de la Vinotinto confiesa que liga es mejor entre Ligue 1 y la MLS

Toulouse.- La calidad y cantidad de venezolanos que hacen vida en el fútbol europeo ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, muchos de ellos cruzan el océano Atlántico sin escalas desde nuestro país mientras que otros hacen parada en algunos otros campeonatos del continente americano.

De los últimos mencionados tenemos el caso de un jugador que saltó desde el torneo de los Estados Unidos directo a una de las cinco grandes ligas del viejo continente, Cristian Cásseres, militó por seis campañas en las filas del New York Red Bull y dio el saltó al torneo francés de primera división.

El volante mixto, conversó en exclusiva con meridiano, detallando como ha sido su adaptación a la institución, vigente campeón de la Copa de Francia, “en el equipo me he adaptado muy bien porque jugamos un poco parecido, nos gusta presionar, jugar mucho con la pelota y es algo que hago muy bien, que es mi manera de jugar y gracias a eso me he adaptado muy rápido y también que el club me hizo entrar muy rápido, todos son muy familiares me trajeron rápido a la familia, los jugadores me hicieron agarrar rápidamente la filosofía y gracias a ellos he jugado muchos partido esta temporada”.

El nivel competitivo que ha notado en la liga francesa, a pesar de ser elevado no ha resultado tan diferente a lo experimentado en el torneo norteamericano en años previos, “la verdad es que para mí no se ha marcado mucha diferencia porque en el equipo donde estábamos nos gustaba presionar, nos gustaba correr mucho, así que por eso se me ha hecho muy fácil acá la adaptación, como bien sabemos esta es una liga muy física, que les gusta correr mucho pero nada, es mi manera de jugar y gracias a eso he jugado muchos partidos”.

En cuanto a su posición en el terreno de juego y lo que pide su técnico, el español Carles Martínez, “la verdad el técnico me ha dado mucha confianza, siempre me ha dicho que juegue a mi manera, que lo hago muy bien y que le gusta que juegue en el medio, que agarre la pelota, que le de buenas salidas al equipo y que haga gol, pero todavía no ha llegado esta temporada”, declaró el jugador de 24 años.