FVF busca apostar en grande con los Juegos Indígenas (+Detalles)

Por medio de una nota de prensa, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), a través de la Dirección de Desarrollo, anunció que abre un nuevo espacio al fútbol nacional. En esta ocasión todo el centro de atención estará dirigido a los jóvenes de las comunidades indígenas de los estados Zulia, Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar.

Desde el 12 y hasta el 14 de octubre, todos y cada uno de ellos tendrán la oportunidad de demostrar su talento en la primera edición de los Juegos Indígenas, los cuales se disputarán en el Centro Total de Entretenimiento Cachamay, ubicado en Puerto Ordaz, bajo la categoría sub-20.

Según explica la FVF, cada delegación estará compuesta por 20 jugadores, mientras que el cuerpo técnico será integrado por cinco personas. Por su parte, en cuanto al formato de competencia se jugará todos contra todos y el campeón será el que más puntos consiga durante su participación. Asimismo, cada equipo podrá alinear a un jugador año 2007.

El objetivo inmediato de este torneo es identificar la población indígena activa en el contexto futbolístico, también los espacios donde se realizan sus actividades e implementar mecanismos internos que permitan la captación de talentos que integrarán las selecciones de sus entidades en las siguientes categorías: Sub-20 y libre masculino y femenino.

La idea en esta primera edición es estructurar el sistema de competiciones y selecciones en aquellos estados del país que cuenten con las condiciones requeridas por la FVF, para el desarrollo del fútbol indígena.

Cabe señalar que otra de las metas es que los equipos que hacen vida en la Liga FUTVE Junior puedan nutrirse de estos talentos, cuya captación para estos Juegos Indígenas estuvo a cargo de cada una de las asociaciones de sus respectivos estados.

Además, una vez cumplidos todo esos objetivos se avanzará en la conformación de la Vinotinto Indígena y se ampliará la cantidad de estados participantes en 2024 con la adición de Monagas y Apure, según señala la FVF en su comunicado.

El jueves 12 iniciarán los juegos con el duelo entre Bolívar vs Zulia, para luego cerrar con el Delta Amacuro vs Amazonas; el viernes 13 los cruces serán Delta Amacuro vs Zulia y Amazonas vs Bolívar; mientras que el sábado 14 cerrarán con Amazonas vs Zulia y Bolívar vs Delta Amacuro.