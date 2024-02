¿El pasaporte pesa? Esto dijo Juan Arango

Si existe una voz autorizada en el fútbol venezolano esa es la de Juan Arango, quien se convirtió en el primer jugador nacional en haber triunfado en en las principales ligas de Europa, tanto en España como en Alemania.

El mediocampista maracayero, insigne en La Vinotinto desde el principio de este milenio, estuvo en el conocido Podcast Escuela de Nada. Allí fue consultado sobre un tema que siempre genera polémica entre los aficionados del fútbol venezolano, pues se le preguntó sobre si el pasaporte pesaba a la hora de conseguir un contrato en el exterior.

Arango no huyó de esto y respondió de manera clara, sobre todo él, que ha vivido en carne propia el hecho de ser un futbolista venezolano en el extranjero, a sabiendas del prejuicio que puede existir.

"Yo pienso que todavía sigue pesando el pasaporte. Aunque tenemos muchos jugadores fuera, si todavía no llegamos por ejemplo a una final de Copa Libertadores, si no llegamos a un Mundial, y si no estamos fuertes en las categorías menores de los clubes en Venezuela, va a seguir pesando el pasaporte. Porque no has ganado nada", afirmó el exjugador de Mallorca en la Liga de España.

Juan Arango vistió en 129 oportunidades la camiseta de La Vinotinto, anotando 22 goles. Además, entre 2004 y 2009 brilló con Mallorca, antes de un exitoso paso por la Bundesliga de Alemania con Borussia Monchengladbach, conjunto con el cual llegó a disputar fase previa de UEFA Champions League.