¿Quién es el mejor arquero en la historia del futbol Venezolano? (+Video)

El fútbol en Venezuela ha experimentado un progreso constante a lo largo del tiempo, aunque aún no ha alcanzado el estatus de potencia. A pesar de esto, varios arqueros venezolanos destacados han logrado alcanzar grandes éxitos en sus carreras.

Designar al mejor arquero en la historia del fútbol venezolano es una tarea compleja que genera debate entre aficionados y expertos. Sin embargo, algunos nombres se destacan por su talento, logros y trascendencia en el deporte nacional. A continuación, analizamos a varios candidatos que compiten por este título

Rafael Dudamel

En la historia del fútbol venezolano, han surgido varios arqueros destacados que han dejado una huella imborrable en el deporte nacional. Sin embargo, a lo largo de los años, un nombre ha resonado con mayor fuerza y se puede decir que se ha consolidado como el mejor arquero en la historia del fútbol venezolano: Rafael Dudamel.

Como jugador, tuvo una carrera longeva, pasando por equipos de la talla de Universidad de Los Andes FC donde realizó su debut; Atlético Huila, Unicol FC, Independiente Santa Fe, Quilmes, Atlético Zulia, Deportivo Cali, Millonarios, UA Maracaibo, Cortuluá, Deportivo Táchira, Mamelodi Sundowns en Sudafrica, América de Cali, Estudiantes de Mérida y Real Esppor donde concluiría su carrera. En total, disputó 522 partidos como profesional y se retiró anotando 22 goles a nivel de clubes.

Entre sus logros como jugador, destacan dos Ligas Venezolanas, conseguidas con Universidad de Los Andes y Atlético Zulia, una lIga Colombiana Categoria A en Colombia con Deportivo Cali y la Liga Sudafricana con Mamelodi Sundowns. Además siempre será recordado por el Subcampeonato en la Copa Libertadores de 1999 con Deportivo Cali donde caerían en la Final ante Palmeiras por penales, en esa edición Dudamel disputó 13 partidos, 5 de ellos manteniendo su arco sin goles, recibió 16 goles y jugó 1151 minutos en la copa.

Con la Selección Nacional, bajo la dirección técnica de Ratomir Dujkovic, debutó con 20 años el 21 de mayo de 1993 en un partido amistoso ante la selección de Colombia. Defendió el arco Vinotinto en 58 oportunidades donde inclusive anotó un gol. Su ultimo partido fue en el año 2010 en un amistoso ante la selección de Panamá, el cual sirvió como homenaje a su carrera.

Gilberto Angelucci

El eterno rival de Rafael Dudamel; apodado como el Gigante de Turén, Gilberto Angelucci debutó con el Portuguesa FC en 1985. Sus mejores momentos vendrían con el tiempo, al formar parte del Minerven FC. En 1989 ocupa el puesto de titular y sus brillantes actuaciones, no solo en el torneo, sino en Copa Libertadores (donde su escuadra llegó a cuartos de final) le dieron la posibilidad de jugar en un fútbol de mayor nivel. Es entonces cuando comienza su carrera con el San Lorenzo de Almagro debutando el 29 de noviembre de 1994 contra el Club Atlético Talleres con victoria de 2-1, donde se mantuvo por 4 temporadas, logrando el campeonato profesional en 1995, disputando 29 partidos (27 de titular) recibiendo 38 goles y 1 partido en la Copa Libertadores 1996. Angelucci se mantuvo en activo hasta el año 2007, cuando anunció su retiro vistiendo los colores del Funda UAM.

Con la selección nacional, de la mano de Rafael Santana, debutó el 9 de julio de 1995 en un partido de la Copa América 1995 disputado contra México. Defendió el arco Vinotinto en 47 ocasiones, le anotaron 63 goles y mantuvo su valla invicta en 13 ocasiones hasta su retiro el 8 de septiembre de 2005 en el aprtido por las Eliminatorias Mundialistas ante Ecuador. Formaría parte de la convocatoria del 12 de septiembre de ese mismo año, pero no disputaría el compromiso, quedándose en el banco de suplentes.

Entre sus logros destacados, ganó el Torneo Clausura Argentino con San Lorenzo en 1995, además sus titulos locales desde 1996 hasta el 2000 con el Deportivo Italchacao y el Deportivo Táchira respectivamente, posteriormente los títulos naciones con UA Maracaibo entre 2004 y 2007.

César Baena

El histórico guardameta que hizo toda su vida en el Caracas FC, César Renato Baena debutó en 1982 con el Rojo, tuvo dos etapas a préstamo en Universidad Los Andes y Mineros de Guayana antes de volver a la capital, de donde no volvería a irse y defendió hasta 2002 la valla de los Rojos del Ávila, ganando cuatro campeonatos nacionales y tres copas de Venezuela.

Con la selección nacional, de la mano de Wálter Roque, debutaría a los 22 años en un partido de la Copa América 1983 ante la seleccion de Uruguay. Defendería el arco Vinotinto en 21 oportunidades, encajando 58 goles y dejando su valla invicta en 3 compromisos. Su ultimo partido fue un amistoso ante Camerún el 13 de enero de 2002.

Vicente Vega

Ramón Vicente Vega, comenzó su trayectoria en el fútbol en el Independiente de Maracay, donde jugó desde una edad temprana. En 1975, se unió al Deportivo San Cristóbal y dos años más tarde pasó al Portuguesa, donde inicialmente fue el tercer portero. Con el tiempo, se convirtió en el portero titular del equipo, compartiendo la portería con otros jugadores como Ramón Echenausi, Carlos Horacio Moreno, Richard Páez y Jairzinho. Durante su tiempo en el equipo rojinegro, ganó dos veces la Primera División de Venezuela (1977 y 1978) y compitió en la Copa Libertadores.

Permaneció en el Portuguesa durante nueve temporadas antes de ser transferido al Deportivo Italia, donde jugó las últimas cuatro temporadas de su carrera.

En cuanto a su participación en la selección nacional, en 1974 formó parte del equipo sub-20 que compitió en el Campeonato Sudamericano en Chile. Con la seleccion absoluta, representó a Venezuela en 15 partidos entre 1975 y 1983, incluyendo en las Copas Américas de 1975, 1979 y 1983, así como en las eliminatorias para la Copa Mundial de 1982.

Renny Vega

Hijo de Vicente Vega, Debutaría en 1998 Después de regresar a Venezuela, tras un paso categorías inferiores del Udinese Calcio en la Serie A Italiana. Renny jugó para varios clubes como Deportivo Italchacao, Deportivo Táchira, Caracas, Aragua, Bursaspor en Turquía, y Colo-Colo en Chile.

Ganó títulos con Caracas y tuvo altibajos en su carrera, incluyendo una lesión en Colo-Colo. Posteriormente, jugó en Deportivo La Guaira, União de Madeira en Portugal, Deportivo Anzoátegui y Zulia Fútbol Club en Venezuela hasta 2017, cuando anunciaría su retiro.

En 1998, Vega fue reconocido como el mejor portero joven de su país y debutó internacionalmente en 1999 en la Copa América, donde Venezuela sufrió una derrota ante Brasil en la Copa América de ese año. Con la selección nacional, disputaría 62 partidos defendiendo la meta venezolana, encajaría 79 goles y dejaría su valla invicta en 23 oportunidades.

Su ultimo partido oficial con la selección sería en 2014, en las eliminatorias sudamericanas en un empate 1-1 ante la seleccion de Bolivia, seguiria formando parte de las convocatorias hasta septiembre de ese año, pero no vería minutos. Como su mejor aporte y su recuerdo icónico, Renny siempre será recordado por la asistencia a Grenndy Perozo en el empate 3-3 ante Paraguay en la Copa América 2011.

Wuilker Fariñez

Wuilker Faríñez, la joven promesa y el llamado a ser el guardián del arco venezolano por los próximos años. Su talento como guardameta fue descubierto por representantes del Caracas Fútbol Club mientras jugaba para el equipo Gramoven F. C. A los 14 años, fue fichado por el equipo sub-14 de Caracas. Durante su carrera en el Caracas F. C., Faríñez se destacó por su habilidad en el arco, convirtiéndose en el guardameta más joven en debutar con el equipo en un partido de copa doméstica a los 16 años. Posteriormente, debutó en la Primera División a los 17 años y rompió récords de imbatibilidad en la arquería del Caracas.

En 2017, se trasladó al Millonarios F. C. de Colombia, donde se convirtió en una figura destacada del equipo y ganó la Superliga 2018. Luego, en 2020, fue cedido al R. C. Lens de la Ligue 1 de Francia, donde impresionó con su actuación y fue finalmente comprado por el club. Tras rescindir su contrato con el Lens en enero de 2024, Faríñez regresó a Colombia y luego fichó con el Caracas FC, después de no llegar a un acuerdo económico con otros clubes colombianos.

Con la seleccion nacional, fue parte y titular de la seleccion juvenil que saldría subcampeona de la Copa del Mundo sub 20 en 2017 disputada en Corea. Con la seleccion absoluta, debutaría en 2016 de la mano de Rafael Dudamel. A lo largo de su carrera, ha defendido la portería Vinotinto en 40 ocasiones, encajando 48 goles y dejando su valla invicta en 13 oportunidades.

Actualmente se encuentra recuperándose de una lesión, pero una vez consiga superar sus molestias y conseguir ritmo competitivo, seguramente vuelva a integrar una convocatoria con La Vinotinto.