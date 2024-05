¡Todos lo quieren! en esta región los seguidores prefirieron ver la despedida de Jurgen Klopp por encima del título del City (+video)

Como es costumbre, la Premier League volvió a regalarle momentos especiales a todos sus seguidores, lo curioso es que estas acciones fueron en simultáneo y debían escoger una para observar, por ende la audiencia prefirió quedarse con la emotiva despedida del Liverpool a Jurgen Klopp, la cual quedará grabada en los corazones de los aficionados de la Liga Inglesa.

El estadio de Anfield estuvo repleto de hinchas "Reds" que no se cansaron de rendir homenaje a Klopp, coreando su nombre y cantando junto a él, el famoso "You will never walk alone", con lagrimas incluso en los jugadores.

La audiencia se quedó con Jurgen Klopp antes que el título del Manchester City:

Por otra parte, el Manchester City se proclamó campeón por cuarta zafra consecutiva en la última jornada, algo que nunca había ocurrido, sin embargo, el técnico alemán supo ganarse el corazón de los amantes del balompié y se robó una gran parte de las miradas.

Tanto así, que una estadística emitida por el medio Sky Sports, destaca que el 61% de los habitantes del Reino Unido eligieron ver la despedida de Jurgen por encima de la celebración de los "Citizens" tras obtener la monarquía, la cual contó con un target de apenas 23%.

El 16% restante, corresponde a las personas que decidieron disfrutar de otras disciplinas u otros eventos. Esta estadística deja claro el cariño que Jurgen klopp supo ganarse a nivel regional e incluso mundial.