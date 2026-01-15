Radiografía de la venta de entradas: Los mercados que más piden boletos para el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa por la Copa del Mundo 2026 ha alcanzado niveles sin precedentes. Tras el cierre de la tercera fase de ventas, la FIFA ha revelado cuáles son los mercados y los encuentros que están movilizando a la mayor cantidad de aficionados a nivel global, consolidando este torneo como el evento deportivo más esperado de la década.

El mapa del interés global

Más allá de los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), el entusiasmo se ha extendido por todos los continentes. Según el organismo rector del fútbol, la mayor cantidad de solicitudes provienen de aficionados residentes en Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

Este fenómeno subraya la naturaleza global del torneo, que por primera vez en la historia contará con la participación de 48 selecciones nacionales, ampliando el espectro de fanáticos interesados en asegurar un lugar en las gradas.

La polémica por los precios y la "cuota social"

Uno de los puntos más discutidos ha sido el costo de las entradas. La FIFA ha recibido críticas por ofrecer paquetes que alcanzan hasta los 8,680 dólares por boleto en categorías premium. Como respuesta a estos cuestionamientos, el organismo anunció el mes pasado una medida para incentivar la asistencia de los hinchas más fieles.

Se ofrecerán entradas de 60 dólares para cada partido, destinadas específicamente a las 48 federaciones nacionales participantes. Serán estas organizaciones las encargadas de decidir el método de distribución, priorizando a los aficionados que han acompañado a sus selecciones en procesos anteriores.

Los partidos más solicitados: Sorpresas en la lista

Los datos de la tercera fase de ventas, realizada entre el 11 de diciembre y el pasado martes, arrojaron resultados interesantes sobre las preferencias del público. Sorprendentemente, el partido más solicitado no fue la final, sino un duelo de fase de grupos:

Colombia vs. Portugal: 27 de junio en Miami Gardens, Florida. México vs. Corea del Sur: 18 de junio en Guadalajara, México. La Gran Final: 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey. Partido Inaugural (México vs. Sudáfrica): 11 de junio en el Estadio Azteca, Ciudad de México. Segunda ronda: 2 de julio en Toronto, Canadá.

La alta demanda para el choque entre Colombia y Portugal refleja el gran impacto de las comunidades latinas en Estados Unidos y el atractivo de ver a estrellas internacionales en sedes como Miami.

Próximos pasos para los solicitantes

Para aquellos que ya realizaron su solicitud, la espera está cerca de terminar. La FIFA informó que notificará a los solicitantes sobre el estado de sus boletos a partir del 5 de febrero.

Debido a que la demanda ha superado con creces la disponibilidad en la mayoría de los encuentros clave, las entradas se asignarán mediante un sistema de sorteo aleatorio. Aquellos que resulten seleccionados recibirán instrucciones para completar el pago y asegurar su presencia en la cita mundialista.