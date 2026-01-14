Copa del Rey: Jefté Betancor elimina al Real Madrid con este tanto

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid sigue en caída libre y el debut de Álvaro Arbeloa como nuevo director técnico, quedará "manchado" con una trágica eliminación en Octavos de Final de la Copa del Rey ante el Albacete.

Los "Merengues" cayeron 3-2 contra el club que marcha en la posición número 17 de la segunda división de la Liga Española, con 24 puntos en 21 partidos, un resultado decepcionante y que termina de prender las alarmas de los "Blancos".

Resumen:

El conjunto tomaría ventaja al minuto 42 de Javier Villar, pero el empate no tardaría en llegar en los pies del argentino Franco Mastantuono, antes de concluir el primer tiempo.

En el complemento nuevamente el electrónico se movió en los minutos finales, con el primero de la noche para el héroe , Jefté Betancor, a los 82 minutos y cuando parecía, que el Madrid realizaría una de sus remontadas características gracias a un tanto de Gonzalo García (90+1), apareció nuevamente Betancor con una definición exquisita que le dió el triunfo in extremis a los suyos y sepultó al conjunto ahora dirigido por Arbeloa.