Premier League: Pasaron 20 años para que el Fulham volviera a lograr este resultado

Sí hay una oncena que no consigue buenos registros, no sólo en esta, sino desde hace varias temporadas, es el Manchester United, conjunto que tropezó ante el Fulham esté sábado con un resultado que no ocurría desde hace muchos años.

Los dirigidos por Erik Ten Hag están en la lucha por subir a los puestos que dan el cupo a la Champions League, no obstante, en la jornada de hoy cayeron con un resultado final de 1-2 ante el conjunto que ocupa actualmente la décimo-segunda posición de la tabla.

Este triunfo del Fulham ocurrió en Old Trafford, un estadio donde no sabían lo que es ganar desde el año 2003. Es decir, que exactamente hace 20 años había sido la última victoria de esta franquicia en esta sede, saliendo de una larga mala racha.

Esto habla muy bien del Fulham, escuadra que llegó a 32 puntos en el torneo local y generó múltiples críticas hacia los "Diablos Rojos", equipo que quedó con 44 unidades, ocupando el sexto lugar y a ocho puntos de diferencia del cuarto puesto, casilla ocupada por el Aston Villa.