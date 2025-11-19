¿Portugal vs México si se dará? Esto dice el seleccionador luso

Suscríbete a nuestros canales

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, expresó su gran interés en enfrentar a rivales de federaciones no europeas, mencionando específicamente a México como una opción ideal. El técnico español señaló que el próximo mes de marzo sería la fecha perfecta para organizar este tipo de encuentros amistosos.

El objetivo principal de Martínez es preparar a su equipo para el Mundial de 2026, exponiendo a los jugadores a condiciones de altitud y humedad distintas a las habituales en Europa. Aunque aclaró que aún no hay nada oficial, destacó la importancia de estas pruebas para llegar mejor adaptados a la cita mundialista.